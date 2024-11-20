Tuyển Chuyên viên IT Security Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên IT Security Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tham gia dự án xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu: các công việc về hạ tầng và bảo mật cho các dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu;

Tham gia dự án xây dựng Trung tâm điều hành thông minh: các công việc về hạ tầng và bảo mật cho dự án;

Tham gia các dự án xây dựng/nâng cấp hệ thống mạng, hệ thống bảo mật;

Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông hoặc tương đương;

Ngoại ngữ: có khả năng viết báo cáo và trình bày bằng tiếng Anh.

Vận hành các thiết bị, phần mềm hệ thống mạng, bảo mật;

Có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm thực tế làm bảo mật/mạng và hệ thống.

Tại Viện Dầu khí Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên

Trang bị máy tính xách tay, cước điện thoại, phụ cấp đi lại

Chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Dầu khí Việt Nam

