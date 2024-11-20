Tuyển Chuyên viên IT Security Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên IT Security Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Viện Dầu khí Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Viện Dầu khí Việt Nam

Chuyên viên IT Security

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên IT Security Tại Viện Dầu khí Việt Nam

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên IT Security Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tham gia dự án xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu: các công việc về hạ tầng và bảo mật cho các dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu;
Tham gia dự án xây dựng Trung tâm điều hành thông minh: các công việc về hạ tầng và bảo mật cho dự án;
Tham gia các dự án xây dựng/nâng cấp hệ thống mạng, hệ thống bảo mật;
Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông hoặc tương đương;
Trình độ chuyên môn:
Ngoại ngữ: có khả năng viết báo cáo và trình bày bằng tiếng Anh.
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm:
Vận hành các thiết bị, phần mềm hệ thống mạng, bảo mật;
Có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm thực tế làm bảo mật/mạng và hệ thống.

Tại Viện Dầu khí Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên
Trang bị máy tính xách tay, cước điện thoại, phụ cấp đi lại
Chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Dầu khí Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viện Dầu khí Việt Nam

Viện Dầu khí Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-tren-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253527
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Dầu khí Việt Nam
Tuyển Chuyên viên IT Security Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu
Viện Dầu khí Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Tuyển Chuyên viên IT Security Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 22 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Chuyên viên IT Security Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Chuyên viên IT Security Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Hạn nộp: 29/11/2024
Ninh Bình Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Dầu khí Việt Nam
Tuyển Chuyên viên IT Security Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu
Viện Dầu khí Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Tuyển Chuyên viên IT Security Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 22 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Chuyên viên IT Security Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Chuyên viên IT Security Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Tuyển Chuyên viên IT Security CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Hạn nộp: 29/11/2024
Ninh Bình Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất