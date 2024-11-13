Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243A Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên IT Security Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Khảo sát, tư vấn, thiết kế giải pháp, viết giải pháp bảo mật hệ thống CNTT theo yêu cầu của khách hàng.

Tham gia triển khai các giải pháp bảo mật hệ thống.

Hỗ trợ xử lý lỗi, sự cố kỹ thuật của nhóm bảo mật.

Đánh giá và phát triển cách tiếp cận với các giải pháp.

Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ quyết định của Quản lý trực tiếp.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan tới: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông,...

Có hiểu biết về các hệ thống: DDOS, IPS, DLP, APT, SIEM, PAM, Web Proxy, Antivirus, Firewall Analyzer,...

Có chứng chỉ: CCNP Security là một lợi thế.

Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống.

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành

Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm.

Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương có thể thỏa thuận cao hơn theo năng lực

Quyền lợi tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc.

Chính sách nghiên cứu công nghệ và chính sách đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm hàng năm, được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí thi các chứng chỉ chuyên môn.

Tài năng và thành tích của từng nhân viên được ghi nhận, có hình thức khen thưởng với những đóng góp vượt trội.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết

Được đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn

Được ủng hộ, trao quyền cho cá nhân đóng góp vì tập thể

Được mở rộng quan hệ với các lãnh đạo, cá nhân có uy tín trong ngành

Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Review lương 1 năm/lần

Thưởng theo dự án và thưởng năm theo hiệu quả công việc

Cơ hội đi du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt

