Tuyển Chuyên viên IT Security VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên IT Security Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 243A Đê La Thành, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên IT Security Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Khảo sát, tư vấn, thiết kế giải pháp, viết giải pháp bảo mật hệ thống CNTT theo yêu cầu của khách hàng.
Tham gia triển khai các giải pháp bảo mật hệ thống.
Hỗ trợ xử lý lỗi, sự cố kỹ thuật của nhóm bảo mật.
Đánh giá và phát triển cách tiếp cận với các giải pháp.
Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ quyết định của Quản lý trực tiếp.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan tới: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông,...
Có hiểu biết về các hệ thống: DDOS, IPS, DLP, APT, SIEM, PAM, Web Proxy, Antivirus, Firewall Analyzer,...
Có chứng chỉ: CCNP Security là một lợi thế.
Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống.
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành
Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm.
Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương có thể thỏa thuận cao hơn theo năng lực
Quyền lợi tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc.
Chính sách nghiên cứu công nghệ và chính sách đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm hàng năm, được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí thi các chứng chỉ chuyên môn.
Tài năng và thành tích của từng nhân viên được ghi nhận, có hình thức khen thưởng với những đóng góp vượt trội.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đoàn kết
Được đào tạo, làm việc cùng chuyên gia đầu ngành
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Được ủng hộ, trao quyền cho cá nhân đóng góp vì tập thể
Được mở rộng quan hệ với các lãnh đạo, cá nhân có uy tín trong ngành
Nghỉ phép 12 ngày/năm; các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Review lương 1 năm/lần
Thưởng theo dự án và thưởng năm theo hiệu quả công việc
Cơ hội đi du lịch nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
