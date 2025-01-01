Công việc Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng ngày càng cao do nền kinh tế phát triển nhiều gia đình có sở thích nuôi thú cưng, đặc biệt là giới trẻ hiện nay tại Việt Nam. Mức lương hấp dẫn cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng

Hiện nay, nền kinh tế và xã hội phát triển nên nhiều gia đình có sở thích nuôi thú cưng. Chính vì thế ngành thú ý nói chung và thị trường chăm sóc thú cưng nói riêng càng phát triển hơn, không chỉ ở các nước Đông Nam Á mà còn tại Việt Nam. Nhu cầu nuôi thú cưng và dịch vụ chăm sóc thú cưng phát triển kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng gia tăng tại các thành phố lớn.

Vai trò của nhân viên chăm sóc thú cưng ( groomer) đó là người trực tiếp thực hiện việc làm đẹp, cắt tỉa lông, cắt móng, tắm rửa, cạo lông, nhuộm lông,…cho thú cưng trông dễ thương và xinh xắn hơn.

Nghề chăm sóc thú cưng đang trở thành xu hướng nghề hot hiện nay. Theo Grand View Research, thị trường chăm sóc thú cưng trên toàn thế giới vào năm 2021 được định giá 150,67 tỷ USD. Cho tới năm 2023 thị trường này tăng trưởng lên tới khoảng 302,89 tỷ USD và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 597,51 tỷ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng kép mỗi năm (CAGR) là khoảng 7,03% từ năm 2024 - 2033.

Ngành chăm sóc thú cưng trên toàn cầu cũng có sự ảnh hưởng lớn tới thị trường chăm sóc thú cưng tại Việt Nam, do sự tiếp cận thêm đa dạng nền văn hóa cùng với sự mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm thú cưng nên tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 7,03%. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng cao để phục vụ dịch vụ làm đẹp cũng như bán các sản phẩm chăm sóc thú cưng phát triển mạnh mẽ.

Theo Euromonitor International, giai đoạn năm 2023-2028, thị trường chăm sóc thú cưng ở các nước Đông Nam Á dự kiến ​​có thể tăng trưởng 9%/năm, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu lớn về thức ăn cao cấp dành cho thú cưng. Hơn nữa, sự bùng nổ về thương mại điện tử góp phần tăng trưởng mạnh mẽ vào thị trường này, quy mô tăng gấp đôi trong khu vực.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng càng nhiều do ngành thú ý được chú trọng phát triển

2. Mức lương trung bình của nhân viên chăm sóc thú cưng

Tuyển nhân viên chăm sóc thú cưng có thể làm việc ở nhiều nơi, có hình thức làm việc khác nhau. Mức lương của nhân viên chăm sóc thú cưng sẽ còn tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng xử lý khéo léo. Dưới đây, website Job3s sẽ đưa ra mức lương dao động trung bình của nhân viên:

Việc làm nhân viên chăm sóc thú cưng Mức lương giao động (VND/tháng) Nhân viên chăm sóc thú cưng mới ra trường 5.000.000 - 7.000.000 Nhân viên chăm sóc thú cưng (1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên chăm sóc thú cưng (3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 15.000.000 Nhân viên chăm sóc thú cưng (Trên 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 18.000.000

Mức lương của nhân viên chăm sóc thú cưng cũng tùy thuộc năng lực và kinh nghiệm làm việc

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên spa thú cưng

Công việc của nhân viên chăm sóc thú cưng/spa thú cưng liên quan tới việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho thú cưng. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của nhân viên:

Thực hiện việc vệ sinh, tắm rửa, cho thú cưng ăn và cung cấp nước uống.

Giúp tiêm phòng cho động vật theo lịch khám của bác sĩ thú y.

Vệ sinh khu vực để khử trùng và làm sạch chỗ ở của thú cưng.

Chăm sóc, cắt tỉa lông, cạo lông, tắm rửa, cắt móng,… cho thú cưng.

Ghi chép lại các thông tin về cân nặng của thú cưng như chế độ ăn uống và tình trạng thể chất của chúng.

Phát hiện những tình trạng sức khỏe, thay đổi hành vi ảnh hưởng tới thương tích của thú cưng hoặc các bệnh tật có thể xảy đến.

Đối với các dịch vụ chăm sóc thú cưng tại khách sạn, cửa hàng, spa cần thực hiện vệ sinh nơi ở cho thú cưng như thay cát mới hàng ngày hoặc theo định kỳ quy định.

Thực hiện việc sàng lọc, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận nuôi chăm sóc thú cưng.

Thực hiện cho phối giống an toàn, kiểm tra kỹ tình trạng của các bé cún, nhân viên chăm sóc sẽ thực hiện hỗ trợ nhiệm vụ này.

Thực hiện và đào tạo các buổi huấn luyện dành cho động vật nuôi.

Giáo dục cá nhân để có kiến thức về sức khỏe thú cưng từ đó giúp việc chăm sóc dễ dàng hơn.

Công việc làm đẹp, cắt tỉa lông, vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho thú cưng

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên chăm sóc thú cưng

Để trở thành nhân viên chăm sóc thú cưng giỏi và chuyên nghiệp, người chăm sóc thú cưng có tình yêu thương đối với thú cưng là chưa đủ mà nhà tuyển dụng đòi hỏi các nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể. Dưới đây là một số kỹ năng:

Kinh nghiệm và kiến thức nuôi động vật: Nhà tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng luôn ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tốt. Chính vì thế, nếu bạn nào đang có nhu cầu theo đuổi ngành thú ý thì nên trang bị và tích lũy kiến thức về cách chăm sóc, dinh dưỡng và huấn luyện thú cưng thông qua sách, trang web, video hướng dẫn về chăm sóc thú cưng.

Niềm đam mê và yêu thương động vật: Bất cứ ngành nghề nào cũng cần có sự đam mê và yêu thích thì mới hoàn thành tốt công việc. Nghề chăm sóc thú cưng cũng vậy, hãy luôn yêu thương và chăm sóc các bé như người bạn hay thành viên trong gia đình đối với chúng.

Luôn cẩn thận và nhẹ nhàng: Công việc này đòi hỏi bạn phải cẩn trọng, tỉ mỉ và nhẹ nhàng chăm sóc thú cưng bởi vì vật nuôi rất nhạy cảm. Bạn thường xuyên kiểm tra và quan tâm nhiều hơn tới tình trạng sức khỏe và cảm xúc của thú cưng để chăm sóc sao cho phù hợp. Đặc biệt, khi nhân viên thực hiện công việc đòi hỏi cẩn thận như cắt tỉa lông, cạo lông, tắm rửa, làm sạch tai, mắt và cắt móng.

Không dị ứng với động vật: Nghề chăm sóc thú cưng cần tuyển chọn bạn ứng viên phù hợp, không dị ứng với thú cưng, đảm bảo việc chăm sóc động vật được hiệu quả mà không ảnh hưởng tới sức khỏe cũng nhân viên.

Có tính kiên nhẫn với thú cưng: Mỗi bạn thú cưng đều có những biểu hiện tính cách, cư xử khác nhau. Chính vì thế, nhân viên chăm sóc được rèn luyện khả năng kiên nhẫn thông qua sử dụng ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu phù hợp với thú cưng.

Đòi hỏi sự tập trung và chịu áp lực tốt: Nhân viên chăm sóc thú cưng phải đối mặt với nhiều vấn đề nên rất dễ mất tập trung và bị căng thẳng trong công việc. Người chăm sóc thú cưng cần biết cách xử lý tình huống thông minh để công việc được hiệu quả.

Luôn sẵn sàng học hỏi: Hiện nay xu hướng công nghệ tiến bộ và hiện đại nên việc chăm sóc thú cưng được đổi mới cũng như cập nhật liên tục. Chính vì vậy, các nhà tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng cần linh hoạt và luôn học hỏi kiến thức mới để áp dụng vào công việc của bản thân.

Đạo đức nghề nghiệp: Việc chăm sóc động vật nuôi/thú cưng theo ngành dịch vụ hay cá nhân gia đình chăm sóc thì người chăm sóc luôn có lòng tốt và đối xử tốt với thú cưng để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho chúng.

Nhà tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng cần có kỹ năng khéo léo và tỉ mỉ

5. Hình thức tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng

Hình thức tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng hiện nay khá linh hoạt có thể làm toàn thời gian hoặc làm bán thời gian tại cửa hàng hoặc trung tâm, khách sạn có nhu cầu tuyển. Công việc này có thể phù hợp với các bạn sinh viên có thể xin làm thêm hoặc làm thực tập trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng. Dưới đây là hình thức làm việc:

Nhân viên chăm sóc thú cưng làm full time:

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng làm full time phổ biến và tuyển nhiều hơn. Hình thức này thông thường sẽ làm 8h/ngày, làm có thế từ 5-6 ngày/tuần tùy thuộc vào uy định của từng cửa hàng hoặc trung tâm chăm sóc thú cưng.

Người chăm sóc thú cưng ở vị trí này, ưu tiên kinh nghiệm làm việc tốt, đã từng tham gia khóa học đào tạo chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp.

Nhân viên chăm sóc thú cưng làm part time:

Đối với hình thức tuyển nhân viên spa thú cưng làm part time là việc linh hoạt theo giờ hoặc theo ca sáng/ca chiều, tối. Công việc của nhân viên làm bán thời gian có thể hỗ trợ nhân viên làm full time trong công việc chăm sóc thú cưng.

Vị trí này không đòi hỏi kinh nghiệm cao nhưng cần người yêu thương động vật. Chế độ thưởng cũng như mức lương sẽ không hấp dẫn bằng nhân viên làm toàn thời gian.

Hình thức tuyển dụng nhân viên Spa/ chăm sóc thú cưng khá linh hoạt

6. Khu vực tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng nhiều

Nơi tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng/ spa thú cưng thường là các khách sạn khi khách hàng muốn nhờ trông gửi hay chăm sóc thú cưng hoặc các cửa hàng dịch vụ, phòng khám chăm sóc thú cưng…tại các trung tâm thành phố lớn. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng nhiều nhất:

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng Hà Nội

Thành phố Hà Nội là thủ đô của cả nước, có mật độ dân cư đông đúc và lối sống hiện đại. Nhiều gia đình và cá nhân yêu thích nuôi thú cưng, dẫn đến ngành dịch vụ chăm sóc thú cưng như spa, grooming và y tế thú y phát triển, từ đó tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng ngày một gia tăng.

Mức lương của nhân viên chăm sóc thú cưng tại khu vực này dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng chủ yếu tập trung tại quận Cầu Giấy, Hoàng Mai và Hà Đông.

Thành phố Hà Nội tập trung nhiều cửa hàng thú cưng, trung tâm chăm sóc thú cưng phát triển

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là kinh tế lớn nhất đối với miền Nam nước ta, ở khu trung tâm thành phố người dân có lối sống hiện đại nên có xu hướng đầu tư mạnh vào thú cưng đặc biệt là dịch vụ chăm sóc cao cấp.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng tập trung tại quận trung tâm và khu vực dân cư cao cấp như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận,... Vị trí tuyển dụng chủ yếu tại các trung tâm và khách sạn dành trông coi thú cưng. Mức lương của nhân viên chăm sóc thú cưng ở đây khá cao từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch ngày càng phát triển, mỗi năm có lượng khách du lịch và người tới sinh sống khá đông nên nhu cầu việc làm dịch vụ chăm sóc thú cưng càng được phát triển, mở rộng các trung tâm dịch vụ thú cưng, đặc biệt ở các quận trung tâm: Quận Hải Châu ( nhiều Spa, bệnh viện thú ý, cửa hàng bán đồ cho thú cưng); Quận Sơn Trà ( nhiều khách du lịch, khách sạn) và Quận Thanh Khê tập trung đông dân cư.

Tại thành phố này tuyển dụng nhân viên spa thú cưng, chăm sóc tại nhà và nhân viên bán hàng sản phẩm thú cưng. Mức lương hấp dẫn trong khoảng từ 8.000.000 - 12.00.000 VNĐ/tháng, kèm theo phụ cấp làm thêm giờ hoặc khách hàng đặc biệt.

Ngoài ra, Các khu đô thị mới như Vinhomes, Ecopark hay các khu dân cư cao cấp ở ngoại ô các thành phố lớn cũng là nơi có nhu cầu tuyển dụng cao, khi người dân ngày càng đầu tư vào việc chăm sóc thú cưng.

Thành phố Đà Nẵng phổ biến chăm sóc thú cưng tại nhà nên nhu cầu tuyển nhân viên chăm sóc gia tăng

7. Các trung tâm tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng

Nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng gia tăng, kéo theo sự phát triển của các trung tâm và cửa hàng thú cưng chuyên nghiệp tại các thành phố lớn. Dưới đây là thông tin các trung tâm tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng nhiều nhất:

Trung tâm/ Spa Địa chỉ Thông tin liên hệ Pet Mart 206 Kim Mã, Ba Đình; 83 Nghi Tàm, Tây Hồ Hotline: 024.7106.9906 Website: www.petmart.vn Hachiko Pet Shop 151b Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Hotline: 0901 791 161 Dog Paradise (TP.HCM) Số 7 Trần Khắc Chân, Quận 1, TPHCM. Hotline: 0969 854 348 Pet Me Shop 123 Hoa Lan, Phú Nhuận Hotline: 091 709 6677 Website: petmeshop.com Royal Pet (TP.HCM) 510 Đ. Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh Hotline: 0708 896 183 Danang Pet Mart Số 151 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Hotline: 028.7106.9906 Website: www.petmart.vn Pet’s Home (Đà Nẵng) 22 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng Hotline: 0789 408 679 Pet Kingdom (Đà Nẵng) 19 Kiều Oánh Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Hotline: 0901 176 663

Nhiều dịch vụ chăm sóc thú cưng phát triển tại trung tâm thành phố lớn

8. Trường đào tạo ngành chăm sóc thú ý uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành chăm sóc thú y đang ngày càng đặc biệt quan tâm nhất là các bạn trẻ. Việc lựa chọn trường học uy tín và chất lượng để theo học không chỉ giúp bạn nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp đầy tiềm năng trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, có nhiều trường đại học, học viện và trung tâm đào tạo chuyên sâu về thú y và chăm sóc thú cưng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo bạn được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết lẫn thực hành thực tế. Dưới đây là một số thông tin đào tạo lĩnh vực chăm sóc thú cưng:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Nông Lâm Hà Nội Chăm sóc và Điều trị thú cưng A00, B00, D01 18-27 10.000.000 - 19.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Trường Đại học Thú y Hà Nội Thú y, Chăm sóc và Điều trị thú cưng A00, B00, D01 26 - 28 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Thú y, Chăm sóc thú cưng A00, B00, D01 21 - 23 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Trường Cao đẳng Nông Lâm TP.HCM Chăm sóc thú cưng A00, B00, D01 18 - 20 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Trường Đại học Đà Nẵng Chăm sóc thú cưng, Thú y A00, B00, D01 20 - 22 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ/năm Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng Thú y, Chăm sóc và Điều trị thú cưng A00, B00, D01 18 - 21 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/năm

Kết Luận

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng đang trở thành một xu hướng ngày càng phát triển tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Với sự gia tăng về số lượng và yêu cầu chăm sóc thú cưng, nhu cầu tuyển dụng trong ngành này cũng tăng cao. Với mức lương khá hấp dẫn, từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng, cùng với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, ngành chăm sóc thú cưng đang trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài.

Bên cạnh đó, việc tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, học hỏi về dinh dưỡng, y tế và hành vi thú cưng sẽ giúp bạn nâng cao tay nghề và tăng cơ hội thăng tiến. Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình xem thú cưng như một thành viên quan trọng, ngành này hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ và ổn định trong tương lai.