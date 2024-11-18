Tuyển Giám sát an ninh Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Eurowindow Holding
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Tập đoàn Eurowindow Holding

Giám sát an ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát an ninh Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu lãnh đạo Phòng đối nội, đối ngoại trong lĩnh vực bảo đảm TTAT;
- Tham gia khảo sát, nắm tình hình, điều tra cơ bản, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT cho địa bàn dự án;
- Trực tiếp tham gia, chỉ huy và hướng dẫn các lực lượng, bộ phận giải quyết đám đông gây rối ANTT tại trụ sở Công ty và các dự án;
- Nắm tình hình, giám sát, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc lực lượng BVDV tại các dự án;
- Xác minh, điều tra, đề xuất giải quyết và phòng ngừa các vụ việc liên quan đến TTAT trong Công ty;
- Phát hiện, lập biên bản, hồ sơ sai phạm và xử lý ban đầu vụ việc vi phạm nội quy Công ty;
- Cùng mạng lưới cộng tác viên, nắm tình hình, kiểm soát, kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa và xử lý các dấu hiệu vi phạm;
- Kiểm tra định kỳ hệ thống, phương án, nhân lực và thiết bị PCCC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thời gian hoạt động trong ngành Công an, Quân đội chuyên về luật, quản lý hành chính về TTXH hoặc PCCC;
- Có khả năng phân tích tổng hợp, đánh giá, đưa ra biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết tình huống ANTT, PCCC;
- Có năng lực tổ chức, giám sát, lập kế hoạch; nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật; có nghiệp vụ điềutra, trinh sát, ANNB, thanh tra và nghiệp vụ bảo vệ;
- Am hiểu về xây dựng để giám sát nghiệm thu vật tư đầu vào và vật tư phế liệu ra khỏi dự án.
- Có kinh nghiệm 05 năm trở lên làm việc liên quan nghiệp vụ an ninh, bảo vệ.
- Có khả năng bao quát, giám sát hoạt động các bộ phận tại các dự án;
- Có khả năng ngăn chặn, trấn áp các đối tượng gây rối;
- Có khả năng sử dụng vi tính, soạn thảo văn bản, báo cáo nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra và đề xuất xử lý các sai phạm về công tác bảo vệ và PCCC.
- Có sức khỏe, trung thực, trách nhiệm cao, ý thức xây dựng gắn bó Công ty.

Tại Tập đoàn Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;
- 12 ngày phép/năm
- Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...
- Chế độ thăm quan, nghỉ mát, team building
- Chế độ thưởng các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Eurowindow Holding

Tập đoàn Eurowindow Holding

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Eurowindow Office Bulding, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

