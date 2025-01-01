Tuyển Giám sát an ninh Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - PARC MALL,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý & điều phối hoạt động đội bảo vệ dịch vụ

Tham gia phỏng vấn, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên

Giám sát, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tác phong, tuân thủ của nhân viên đúng theo yêu cầu

Kết hợp với chính quyền, cảnh sát địa phương xử lý, giải quyết các sự cố về an ninh, an toàn cho siêu thị

Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng nội bộ/ bên ngoài về chuyên môn liên quan

Báo cáo công việc định kỳ/ đột xuất cho khách hàng, Quản lý Site khi có yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành, ưu tiên An Ninh, Cảnh sát

Có kinh nghiệm giám sát an ninh từ 2 năm, quản lý nhóm từ 5 - 20 người

Sức khỏe tốt; có thể làm việc theo ca, Lễ/Tết

Giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết tình huống

Kỹ năng vi tính văn phòng

Có quan hệ tốt với chính quyền, cơ quan Nhà nước

Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, bảo hiểm tai nạn 247

Lương tháng 13 (cam kết), thưởng hiệu quả kinh doanh

Phụ cấp điện thoại, phụ cấp giày

Cơm theo ca làm việc

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Các chế độ công đoàn: quà tặng sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau

Được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin