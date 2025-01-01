Tuyển Giám sát an ninh Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát an ninh Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- PARC MALL,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý & điều phối hoạt động đội bảo vệ dịch vụ
Tham gia phỏng vấn, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên
Giám sát, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tác phong, tuân thủ của nhân viên đúng theo yêu cầu
Kết hợp với chính quyền, cảnh sát địa phương xử lý, giải quyết các sự cố về an ninh, an toàn cho siêu thị
Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng nội bộ/ bên ngoài về chuyên môn liên quan
Báo cáo công việc định kỳ/ đột xuất cho khách hàng, Quản lý Site khi có yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành, ưu tiên An Ninh, Cảnh sát
Có kinh nghiệm giám sát an ninh từ 2 năm, quản lý nhóm từ 5 - 20 người
Sức khỏe tốt; có thể làm việc theo ca, Lễ/Tết
Giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết tình huống
Kỹ năng vi tính văn phòng
Có quan hệ tốt với chính quyền, cơ quan Nhà nước
Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, bảo hiểm tai nạn 247
Lương tháng 13 (cam kết), thưởng hiệu quả kinh doanh
Phụ cấp điện thoại, phụ cấp giày
Cơm theo ca làm việc
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Các chế độ công đoàn: quà tặng sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau
Được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
