Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Văn phòng Shophouse Mỹ Tho - 1A Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Giám sát các vấn đề an ninh, nội quy,... ghi nhận bất thường và kịp thời báo cáo Trưởng phòng nhân sự và Ban Tổng Giám đốc.

- Tuần tra, giám sát và kịp thời phát hiện ngăn chặn các vấn đề gây mất an ninh trong Công ty.

- Phối hợp với phòng ban/bộ phận liên quan xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm.

- Hỗ trợ bộ phận Giám sát camera nắm bắt và trực tiếp theo dõi các vấn đề vi phạm nội quy, quy định và nhắc nhở các phòng ban/bộ phận tuân thủ nội quy.

- Quản lý nhân viên bảo vệ dịch vụ thuê ngoài.

- Các công việc khác liên quan đến an ninh theo sự phân công của cấp trên.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 20 – 35.

- Có kỹ năng quan sát, giao tiếp và khả năng giải quyết xung đột.

- Biết sử dụng máy tính cơ bản.

- Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Ưu tiên bộ đội xuất ngũ, thanh niên gia đình chính sách, dân quân tự vệ.

Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận.

- Được xét tăng lương theo năng lực và định kỳ.

- Được cấp phát ly uống nước, chiếu - gối nằm nghỉ trưa ngay khi nhận việc.

- Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

- Được cấp phát đồng phục sau thời gian thử việc.

- Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.

- Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.

- Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.

- Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; tết trung thu; tết âm lịch; quà 30/4; ốm đau; hiếu, hỉ,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

