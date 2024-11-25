Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 10 Triệu

Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Giám sát an ninh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát an ninh Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Văn phòng Shophouse Mỹ Tho

- 1A Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Giám sát an ninh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Giám sát các vấn đề an ninh, nội quy,... ghi nhận bất thường và kịp thời báo cáo Trưởng phòng nhân sự và Ban Tổng Giám đốc.
- Tuần tra, giám sát và kịp thời phát hiện ngăn chặn các vấn đề gây mất an ninh trong Công ty.
- Phối hợp với phòng ban/bộ phận liên quan xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm.
- Hỗ trợ bộ phận Giám sát camera nắm bắt và trực tiếp theo dõi các vấn đề vi phạm nội quy, quy định và nhắc nhở các phòng ban/bộ phận tuân thủ nội quy.
- Quản lý nhân viên bảo vệ dịch vụ thuê ngoài.
- Các công việc khác liên quan đến an ninh theo sự phân công của cấp trên.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 20 – 35.
- Có kỹ năng quan sát, giao tiếp và khả năng giải quyết xung đột.
- Biết sử dụng máy tính cơ bản.
- Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Ưu tiên bộ đội xuất ngũ, thanh niên gia đình chính sách, dân quân tự vệ.

Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận.
- Được xét tăng lương theo năng lực và định kỳ.
- Được cấp phát ly uống nước, chiếu - gối nằm nghỉ trưa ngay khi nhận việc.
- Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
- Được cấp phát đồng phục sau thời gian thử việc.
- Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
- Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.
- Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.
- Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; tết trung thu; tết âm lịch; quà 30/4; ốm đau; hiếu, hỉ,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 26/4 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-an-ninh-thu-nhap-5-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-tien-giang-job256807
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 23/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Tuyển Giám sát an ninh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Tuyển Giám sát an ninh Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát an ninh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bến Tre Tiền Giang Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 23/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Tuyển Giám sát an ninh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 600 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Ninh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Tuyển Giám sát an ninh Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco)
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Tuyển Giám sát an ninh Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Hạn nộp: 07/03/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giám sát an ninh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát an ninh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất