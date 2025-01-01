Công việc Kế toán mua hàng

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kế toán mua hàng tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp sản xuất và buôn bán tiêu dùng. Việc làm này hấp dẫn người lao động bởi mức thu nhập ổn định dao động từ 7.000.000 – 80.000.000 VNĐ/tháng và có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng có nhiệm vụ ghi chép và lưu trữ các giao dịch mua sắm, đảm bảo những bước trong chuỗi cung ứng luôn được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Vị trí này đóng vai trò quan trọng đối với các đơn vị sản xuất, buôn bán hàng hoá tiêu dùng.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành kinh tế, các công ty và doanh nghiệp liên tục được thành lập đã tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Đặc biệt, nhân lực ngành kế toán lại là một trong những vị trí đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp vận hành ổn định.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, nhu cầu tuyển dụng kế toán mua hàng nói riêng và ngành kế toán nói chung sẽ được dự báo sẽ tăng trong 10 năm nữa, đặc biệt tại các khu vực lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Dù xu hướng ứng dụng Big Data, AI phát triển mạnh thì kế toán vẫn là vị trí việc làm không thể thay thế. Điều này được chứng minh khi tần suất các bài đăng tìm việc làm kế toán mua hàng trên các trang tuyển dụng, hội nhóm và diễn đàn lên tới hàng nghìn tin hàng tháng.

Kế toán mua hàng là một trong những ngành nghề hấp dẫn khi không chỉ có mức lương cao mà còn tạo nhiều cơ hội phát triển cho người lao động nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm. Với từ 1 – 3 năm kinh nghiệm, người lao động sẽ bắt đầu từ cấp junior lên senior và mất 5 năm để trở thành Trưởng phòng. Riêng với vị trí Giám đốc tài chính sẽ cần ít nhất 7 năm kinh nghiệm và đi kèm nhiều chứng chỉ, bằng cấp.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là một trong những ngành nghề có mức lương được đánh giá tương đối hấp dẫn. Tuỳ theo quy mô doanh nghiệp, vị trí và kinh nghiệm mà thu nhập đối với việc làm kế toán mua hàng có sự chênh lệch. Dưới đây là bảng thống kê tham khảo của Job3s để cập nhật mức lương dao động của từng vị trí việc làm kế toán mua hàng.

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên Kế toán mua hàng 7.000.000 – 10.000.000 Chuyên viên Kế toán mua hàng 12.000.000 – 16.000.000 Trưởng phòng kế toán mua hàng 20.000.000 – 35.000.000 Giám đốc tài chính 40.000.000 – 80.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng hiện là ngành nghề được người lao động quan tâm bởi mức lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tuỳ vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà tuyển dụng kế toán mua hàng sẽ có mô tả công việc khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản việc làm kế toán mua hàng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ chính sau:

Theo dõi và ghi nhận các giao dịch mua hàng , kiểm định, giám sát chất lượng, quy cách kể từ khi hai bên bắt đầu tiến hành mua bán. Công việc này sẽ đòi hỏi kế toán mua hàng phải thận trọng và quản lý chặt chẽ để tránh sai sót nhỏ có thể xảy ra gây thiệt hại về lĩnh vực ngành tài chính - ngân hàng của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính liên quan đến mua hàng : Kế toán mua hàng sẽ phải rà soát chứng từ, hoá đơn và hợp đồng để tiến hành hạch toán trên phần mềm kế toán. Bước này sẽ cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và lập báo cáo tài chính chi tiết với các bên mua hàng.

Quản lý hàng tồn kho : Tuyển dụng kế toán mua hàng còn chịu trách nhiệm kiểm kê số lượng, chất lượng hàng hoá và lập phiếu nhập kho.

Phân tích chi phí mua hàng : Dựa theo những kết quả kiểm kê, giao nhận hoá đơn và các chứng từ, sổ sách ghi chép thì kế toán mua hàng sẽ tiến hành phân tích chi phí để trình lên lãnh đạo doanh nghiệp.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao hiện nay, bởi sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp sản xuất và buôn bán tiêu dùng. Từng vị trí việc làm kế toán mua hàng sẽ có mô tả và yêu cầu công việc khác nhau.

4.1. Nhân viên Kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng cấp nhân viên là người chịu trách nhiệm làm việc với các nhà cung cấp để lên bảng giá sản phẩm, theo dõi công nợ và hạch toán, lập báo cáo, rà soát số liệu để lên báo cáo kết quả kinh doanh.

Đối với vị trí tuyển dụng kế toán mua hàng cấp junior, ứng viên cần tốt nghiệp Đại học các khối ngành Kế toán, Kiểm toán,… và sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. Bên cạnh đó, ứng viên có thêm một số kỹ năng mềm như sự linh hoạt, giao tiếp tốt, trung thực và chịu được áp lực cao.

Hiện nay, việc làm kế toán mua hàng cấp junior được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng như Công ty TNHH Thương mại Thái Quảng, Công ty TNHH TBM VN, Công ty CP Mcorp Việt Nam,…

4.2. Chuyên viên Kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng cấp chuyên viên sẽ đảm nhận nhiệm vụ nhận phiếu, nhập xuất, kiểm kê và rà soát hàng hoá, đồng thời liên hệ với nhà cung cấp. Ngoài ra, vị trí này còn phụ trách kiểm tra hồ sơ chứng từ thanh toán, hoá đơn và lập báo cáo phân tích chi tiết ngân sách.

Để ứng tuyển thành công việc làm kế toán mua hàng cấp senior, người lao động cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính... có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử và tin học văn phòng. Bên cạnh đó, ứng viên còn cần trang bị một số kỹ năng như giao tiếp tốt, tư duy logic, phân tích và xử lý vấn đề nhanh chóng.

Tuyển dụng kế toán mua hàng cấp senior là vị trí được nhiều doanh nghiệp chú trọng chiêu mộ nhân lực như Tập đoàn ROX, Công ty TNHH Tập đoàn Sapon, Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Thảo Nguyên,…

4.3. Trưởng phòng kế toán mua hàng

Trưởng phòng kế toán mua hàng cũng nằm trong những vị trí tuyển dụng được các công ty, doanh nghiệp quan tâm. Nhiệm vụ chính của Trưởng phòng kế toán mua hàng là quản lý, điều hành và xây dựng mục tiêu, ngân sách tài chính. Vị trí này cũng sẽ trực tiếp kiểm tra các chính sách, quy chế và báo cáo chi tiết với lãnh đạo về những vấn đề liên quan tới kiểm toán, tài chính.

Với vị trí Trưởng phòng kế toán mua hàng, ứng viên cần có bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Để ứng tuyển thành công, người lao động còn cần có một số kỹ năng như phân tích, xử lý vấn đề khoa học, giao tiếp, đàm phán và quản lý đội nhóm tốt.

Công ty CP dược phẩm Thái Minh, công ty CP CET Group, Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường,... là những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng kế toán mua hàng.

4.4. Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là người điều hành cao nhất về các vấn đề liên quan tới tài chính doanh nghiệp. Nhiệm vụ của vị trí này là phân tích tình hình và xây dựng phương án tài chính chiến lược cho doanh nghiệp. Giám đốc tài chính sẽ đưa ra những đề xuất phòng ngừa rủi ro và thực hiện các giải pháp tối ưu hóa nguồn ngân sách.

Đối với vị trí Giám đốc tài chính, ứng viên bắt buộc phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/Phó phòng hoặc cấp độ tương đương và tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán, Ngân hàng. Đồng thời, ứng viên còn cần đáp ứng những yêu cầu khác như có khả năng phân tích tài chính, quản lý rủi ro, xử lý vấn đề hiệu quả, giao tiếp, trình bày và tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Hiện vị trí Giám đốc tài chính được nhiều doanh nghiệp đưa ra các chính sách hấp dẫn nhằm chiêu mộ nhân tài như Công ty CP tập đoàn BNA, Công ty CP xuất nhập khẩu An Phú Thành, Hệ thống kính mắt Anna,...

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán mua hàng

Nhu cầu tuyển dụng kế toán mua hàng hiện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt tại các khu vực thành phố lớn khi tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán hàng hoá tiêu dùng.

5.1. Tuyển dụng việc làm kế toán mua hàng tại Hà Nội

Hà Nội nằm trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán mua hàng cao trên thị trường lao động. Bởi khu vực này có tốc độ phát triển nhanh, tập trung nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng hàng hoá tiêu dùng.

Việc làm kế toán mua hàng tại Hà Nội có mức lương tương đối cao dao động từ 8.000.000 – 70.000.000 VNĐ/tháng, ưu tiên tuyển dụng các vị trí từ cấp junior, senior cho đến Trưởng phòng và Giám đốc.

5.2. Tuyển dụng việc làm kế toán mua hàng tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là khu vực tập trung đa dạng doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhờ thu hút được nguồn đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng kế toán mua hàng tại TP.HCM là vô cùng lớn.

Hiện TP.HCM tập trung chiêu mộ nhân lực kế toán mua hàng ở cấp senior, Trưởng phòng và Giám đốc tài chính với mức lương cao dao động từ 15.000.000 – 80.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm kế toán mua hàng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố được đánh giá có cơ sở hạ tầng phát triển và tiềm năng kinh tế. Điều này đã thu hút được đông đảo nguồn vốn đầu tư giúp Đà Nẵng xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong khu vực. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán mua hàng tại Đà Nẵng cũng có chiều hướng tăng.

Những vị trí việc làm kế toán mua hàng đang được tuyển dụng nhiều tại Đà Nẵng gồm cấp junior, senior, Trưởng phòng và Giám đốc tài chính với mức lương dao động từ 7.000.000 – 60.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai. Để ứng tuyển thành công việc làm này, người lao động sẽ cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản như sau:

- Kiến thức về kế toán và tài chính: Ứng viên phải có nền tảng kiến thức vững chắc khi tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc các lớp đào tạo chuyên ngành. Bên cạnh đó, ứng viên cần hiểu rõ về Quy định và Thuế liên quan tới mua hàng hóa nguyên vật liệu. Ứng viên phải nắm được các quy tắc ghi chú, điều khoản nghiệp vụ và báo cáo tài chính.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Tuyển dụng kế toán mua hàng cũng yêu cầu ứng viên có khả năng nhận định, phân tích và giải quyết các vấn đề nhanh chóng trong quá trình mua bán – giao dịch hàng hoá.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và phần mềm quản lý bán hàng là yêu cầu bắt buộc đối với việc làm này. Bên cạnh đó, ứng viên cần phải thành thạo tin học văn phòng như dùng word, excel, power point…

Kỹ năng giao tiếp và báo cáo : Việc làm kế toán mua hàng cũng yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, lập báo cáo khoa học để lãnh đạo và đối tác nắm rõ được các điều khoản ngân sách trong quá trình hợp tác.

Cần đặc biệt chú ý đến chi tiết và tính chính xác : Do việc mua hàng diễn ra nhiều công đoạn, thủ tục, giấy tờ và điều khoản cho nên ứng viên cần phải tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo tính chính xác.

7. Những khó khăn trong việc làm kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là một trong những ngành nghề có cơ hội và tiềm năng phát triển, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mà người lao động phải đối mặt như:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành : Tuyển dụng kế toán mua hàng sẽ thường xuyên phải đối mặt với khối lượng công việc lớn và nhiều áp lực, đặc biệt là vào thời điểm cuối tháng, cuối quý, cuối năm hay mua kiểm toán. Với tính chất công việc, kế toán mua hàng phải luôn đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn nhằm tránh gây thiệt hại tài chính.

Cạnh tranh trong ngành kế toán : Hàng năm có tới hàng trăm nghìn sinh viên chuyên ngành Kế toán tốt nghiệp. Số lượng cử nhân càng đông trong khi cơ hội việc làm có hạn dẫn tới tỷ lệ cạnh tranh cao. Nếu như người lao động không trang bị đầy đủ cả về kiến thức, trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm sẽ dễ bị đào thải.

Thay đổi liên tục trong quy định và chính sách tài chính: Kế toán mua hàng có mối liên quan chặt chẽ với tài chính và pháp lý cho nên người làm công việc này sẽ phải thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật, thông tư, quy định mới…

Nhu cầu tuyển dụng kế toán mua hàng hiện tăng cao do sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và mua bán hàng hoá tiêu dùng. Kế toán mua hàng đặc biệt hấp dẫn ứng viên bởi mức thu nhập hấp dẫn và có tiềm năng thăng tiến rõ ràng từ cấp nhân viên lên chuyên viên, Trưởng phòng hoặc Giám đốc tài chính. Bên cạnh đó, việc làm này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm nữa giúp mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động.