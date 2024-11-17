Tuyển Kế toán mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tập hợp các hóa đơn chứng từ đầu vào, nhập vào phần mềm;

- Kiểm soát, đối chiếu lên báo cáo công nợ nhà cung cấp

- Kết hợp với thủ kho kiểm soát chất lượng hàng hoá

- Theo dõi, đề xuất lịch thanh toán cho đối tác theo quy định;

- Báo cáo chi trong ngày cho Trưởng Bộ phận;

- Theo dõi giá nhập vào, nêu đề xuất nếu thấy bất hợp lí;

- Thanh toán tiền hàng nhà cung cấp, vào phiếu chi kịp thời, chính xác;

- Theo dõi các khoản phải thanh toán, tình hình chi tiền;

- Nhập số liệu, kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho;

- Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ hợp đồng mua vào hợp lệ, đúng quy định;

- Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối tháng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, trung thực;

- Thành thạo phần mềm kế toán

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt word, excel);

- Nữ, kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10tr+++

- Lương tháng 13 (1-2 tháng lương), thưởng quý...

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước, 12 ngày phép năm ngay sau ký HĐLĐ.

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kì.

- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân;

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp;

- Các phúc lợi khác: tham quan du lịch (1-2 lần/năm), sinh nhật, hiếu/hỷ thưởng các ngày lễ, party, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

