Tuyển Kế toán mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

Kế toán mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng

- Tập hợp các hóa đơn chứng từ đầu vào, nhập vào phần mềm;
- Kiểm soát, đối chiếu lên báo cáo công nợ nhà cung cấp
- Kết hợp với thủ kho kiểm soát chất lượng hàng hoá
- Theo dõi, đề xuất lịch thanh toán cho đối tác theo quy định;
- Báo cáo chi trong ngày cho Trưởng Bộ phận;
- Theo dõi giá nhập vào, nêu đề xuất nếu thấy bất hợp lí;
- Thanh toán tiền hàng nhà cung cấp, vào phiếu chi kịp thời, chính xác;
- Theo dõi các khoản phải thanh toán, tình hình chi tiền;
- Nhập số liệu, kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho;
- Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ hợp đồng mua vào hợp lệ, đúng quy định;
- Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối tháng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, trung thực;
- Thành thạo phần mềm kế toán
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt word, excel);
- Nữ, kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm.

Quyền Lợi

- Mức lương: 8-10tr+++
- Lương tháng 13 (1-2 tháng lương), thưởng quý...
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước, 12 ngày phép năm ngay sau ký HĐLĐ.
- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kì.
- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân;
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp;
- Các phúc lợi khác: tham quan du lịch (1-2 lần/năm), sinh nhật, hiếu/hỷ thưởng các ngày lễ, party, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

