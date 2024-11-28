Tuyển Kế toán mua hàng Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán mua hàng Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM

Kế toán mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán mua hàng Tại Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Đ. Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm, lựa chọn và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm của công ty.
Đảm bảo nguồn cung cấp vật tư ổn định, chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty.
Xác định và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà tổ chức cần.
Đàm phán với các nhà cung cấp để thiết lập các điều khoản và điều kiện có lợi cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như giá cả, lịch giao hàng và điều khoản thanh toán.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với nhà cung cấp, đảm bảo rằng họ đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ chất lượng cao.
Đảm bảo rằng quy trình mua sắm tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn đạo đức có liên quan.
Quản lý mức hàng tồn kho và đảm bảo rằng tổ chức có sẵn nguồn cung cấp cần thiết để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
Ưu tiên có khinh nghiệm trong lĩnh vực Vật Tư – Y tế - Dược
Kinh nghiệm: trên 01 năm
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, thành thạo Excel
Có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tố
Siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 10Tr /tháng
Môi trường làm việc thân thiện.
Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm (lương tháng 13) theo chính sách công ty.
Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Tham quan du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM

Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55 Kinh Dương Vương Phường 12 Quận 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

