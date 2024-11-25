Tuyển Kế toán mua hàng Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng

- Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp. Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp trên thị trường trong nước, quốc tế; đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho công ty về giá – chất lượng – tiến độ.

- Đàm phán giá cả, thương thảo hợp đồng, điều kiện thanh toán... trực tiếp với nhà cung cấp, trình duyệt đề xuất lựa chọn nhà cung cấp.

- Theo dõi kiểm soát các đơn đặt hàng, thông tin cho các phòng ban liên quan, giải quyết các vấn đề phát sinh như chất lượng, thời gian giao hàng...

- Phối hợp với các phòng, các bộ phận liên quan kiểm tra và xem xét chất lượng, số lượng (nếu có). Xử lý các trường hợp hàng lỗi với nhà cung cấp.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển tiếp phòng kế toán đối chiếu. Theo dõi, đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ.

- Quản lý các hồ sơ chứng từ mua sắm: Lưu trữ hồ sơ chứng từ & Bàn giao chứng từ gốc liên quan cho các bộ phận tương ứng.

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp, tổ chức đánh giá định kỳ/ đột xuất nhà cung cấp; phân loại và quản lý data các nhà cung cấp.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất về phân tích so sánh giá cả, chi phí mua hàng, tỉ lệ hàng lỗi... các thông số liên quan khác và đưa ra các ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác mua hàng.

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo tốt. Sắp xếp công việc khoa học.

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Khả năng xử lý vấn đề nhanh và hiệu quả.

- Trung thực, cẩn thận. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú: thưởng lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ....

- Du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đoàn thể hàng năm.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn;

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

