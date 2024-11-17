Tuyển Kế toán mua hàng Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

• Đôn đốc các bộ phận hoàn thiện hồ sơ mua hàng hóa vật tư và dịch vụ trong nước giao cho PKT kịp thời

• Theo dõi, hạch toán và đối chiếu công nợ mua hàng hóa vật tư và dịch vụ trong nước với các phòng ban và nhà cung cấp

• Kiểm tra, kiểm soát và hạch toán bộ hồ sơ mua hàng từ các nhà cung cấp trong nước bằng chuyển khoản từ tất cả các bộ phận của công ty gửi về PKT theo đúng quy định trước khi chuyển ký Kế toán trưởng và BLĐ.

• Kiểm tra các thông tin hóa đơn chứng từ, số lượng thực nhập... đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn khớp với số lượng hàng hóa nhập kho;

• Phân loại và hạch toán chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động mua hàng và các khoản giảm trừ giá mua (nếu có). Những thông tin này được ghi nhận vào sổ sách liên quan để quản lý và theo dõi hoạt động mua hàng;

• Nắm rõ thông tin về tất cả các khoản liên quan đến chi phí mua hàng, bao gồm: giá nhập hàng mua, chi phí vận chuyển, chi phí marketing, chi phí mua hàng và quản lý... sau đó tổng hợp thông tin này để tạo ra báo cáo chi phí mua hàng.

• Thực hiện rà soát chi phí, giá thành theo quy định, phối hợp lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ

• Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán phát sinh (đúng, đủ, kịp thời).

• Check tờ khai thuế phần mình thực hiện,

• Sắp xếp và lưu chứng từ, Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, hồ sơ nhà cung cấp trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng đảm bảo giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty...) theo tiêu thức gọn gàng, dễ tìm, dễ lấy.

• Làm việc các cơ quan hữu quan: thuế, kiếm toán, thống kê phần mình phụ trách( nếu cần).