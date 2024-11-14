Tuyển Kế toán mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán mua hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Công ty TNHH Tuấn Hồng, Tổ 11b, Phố Anh Dũng, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, TP Việt Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách đơn hàng xuất khẩu: theo dõi chính sách, lên đơn đặt hàng SP gạch nhập khẩu
- Theo dõi, kiểm soát chứng từ.....
- Các công việc khác của kế toán theo yêu cầu của Phụ trách bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ trung cấp kế toán trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm hàng nhập khẩu
-Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm kế toán.
-Nhiệt tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực.
-Có tinh thần cầu tiến.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm hàng nhập khẩu
-Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm kế toán.
-Nhiệt tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực.
-Có tinh thần cầu tiến.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận, theo năng lực công việc được đảm nhiệm
- Được tham gia BHXH, YT, TN theo quy định.
-Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
-Được tham quan du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.
- Được tham gia BHXH, YT, TN theo quy định.
-Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
-Được tham quan du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI