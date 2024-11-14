Tuyển Kế toán mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Kế toán mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán mua hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Công ty TNHH Tuấn Hồng, Tổ 11b, Phố Anh Dũng, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách đơn hàng xuất khẩu: theo dõi chính sách, lên đơn đặt hàng SP gạch nhập khẩu
- Theo dõi, kiểm soát chứng từ.....
- Các công việc khác của kế toán theo yêu cầu của Phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp kế toán trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm hàng nhập khẩu
-Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm kế toán.
-Nhiệt tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực.
-Có tinh thần cầu tiến.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, theo năng lực công việc được đảm nhiệm
- Được tham gia BHXH, YT, TN theo quy định.
-Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
-Được tham quan du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ, Xã Phùng Nguyên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-phu-tho-job249486
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Tuyển Kế toán mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kim Sa Group
Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Kim Sa Group
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Kế toán mua hàng CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 13/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Tuyển Kế toán mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kim Sa Group
Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Kim Sa Group
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Kế toán mua hàng CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 13/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Tuyển Kế toán mua hàng Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất