Tuyển Kế toán mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Công ty TNHH Tuấn Hồng, Tổ 11b, Phố Anh Dũng, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách đơn hàng xuất khẩu: theo dõi chính sách, lên đơn đặt hàng SP gạch nhập khẩu

- Theo dõi, kiểm soát chứng từ.....

- Các công việc khác của kế toán theo yêu cầu của Phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp kế toán trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm hàng nhập khẩu

-Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm kế toán.

-Nhiệt tình, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực.

-Có tinh thần cầu tiến.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, theo năng lực công việc được đảm nhiệm

- Được tham gia BHXH, YT, TN theo quy định.

-Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc

-Được tham quan du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG PHÚ THỌ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

