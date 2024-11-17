Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty TNHH Kim Sa Group

Kế toán mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán mua hàng Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đôn đốc các bộ phận hoàn thiện hồ sơ mua hàng hóa vật tư và dịch vụ trong nước giao cho PKT kịp thời
• Theo dõi, hạch toán và đối chiếu công nợ mua hàng hóa vật tư và dịch vụ trong nước với các phòng ban và nhà cung cấp
• Kiểm tra, kiểm soát và hạch toán bộ hồ sơ mua hàng từ các nhà cung cấp trong nước bằng chuyển khoản từ tất cả các bộ phận của công ty gửi về PKT theo đúng quy định trước khi chuyển ký Kế toán trưởng và BLĐ.
• Kiểm tra các thông tin hóa đơn chứng từ, số lượng thực nhập... đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn khớp với số lượng hàng hóa nhập kho;
• Phân loại và hạch toán chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động mua hàng và các khoản giảm trừ giá mua (nếu có). Những thông tin này được ghi nhận vào sổ sách liên quan để quản lý và theo dõi hoạt động mua hàng;
• Nắm rõ thông tin về tất cả các khoản liên quan đến chi phí mua hàng, bao gồm: giá nhập hàng mua, chi phí vận chuyển, chi phí marketing, chi phí mua hàng và quản lý... sau đó tổng hợp thông tin này để tạo ra báo cáo chi phí mua hàng.
• Thực hiện rà soát chi phí, giá thành theo quy định, phối hợp lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ
• Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán phát sinh (đúng, đủ, kịp thời).
• Check tờ khai thuế phần mình thực hiện,
• Sắp xếp và lưu chứng từ, Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, hồ sơ nhà cung cấp trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng đảm bảo giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty...) theo tiêu thức gọn gàng, dễ tìm, dễ lấy.
• Làm việc các cơ quan hữu quan: thuế, kiếm toán, thống kê phần mình phụ trách( nếu cần).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ tiền lương, thưởng
2. Chế độ phúc lợi
3. Chính sách đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

