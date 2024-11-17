Tuyển Kế toán mua hàng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh

1. Tìm kiếm, lựa chọn và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm của công ty.

2. Đảm bảo nguồn cung cấp vật tư ổn định, chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty.

3. Xác định và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà tổ chức cần.

4. Đàm phán với các nhà cung cấp để thiết lập các điều khoản và điều kiện có lợi cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như giá cả, lịch giao hàng và điều khoản thanh toán.

5. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với nhà cung cấp, đảm bảo rằng họ đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ chất lượng cao.

6. Đảm bảo rằng quy trình mua sắm tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn đạo đức có liên quan.

7. Quản lý mức hàng tồn kho và đảm bảo rằng tổ chức có sẵn nguồn cung cấp cần thiết để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: trên 01 năm

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, thành thạo Excel

Có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tố

Siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm

Lương 9 - 10Tr ++ (Thu nhập 9 - 11tr/tháng)

Phụ cấp chuyên cần: 300.000đ/tháng

Phụ cấp nhà trọ: 300.000đ/tháng (nếu ở trọ)

Phụ cấp ăn trưa: 1 bữa/ngày

Phụ cấp thâm niên: 500.000đ/năm

Quyền lợi nhân viên mua hàng công ty được giảm 10%/đơn hàng.

Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham quan du lịch hằng năm.

