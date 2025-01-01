Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý bếp

-

Có 10 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai
Tuyển Quản lý bếp TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai
Hạn nộp: 26/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Quản lý bếp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Quản lý bếp Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THAI MARKET
Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THAI MARKET
Hạn nộp: 11/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Hạn nộp: 14/12/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Quản lý bếp Công ty cổ phần INN SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Quản lý bếp Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 30/11/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý bếp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Aden Services LTD Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý bếp TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bếp đang mở ra với mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để thành công, ứng viên cần có khả năng tổ chức, quản lý nhân sự xuất sắc cùng kiến thức chuyên sâu về ẩm thực. Kinh nghiệm lãnh đạo và một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng sẽ là lợi thế lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bếp

Tuyển dụng việc làm quản lý bếp đang trở thành một xu hướng nổi bật tại Việt Nam trong những năm gần đây. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, mỗi năm ngành cần bổ sung khoảng 40.000 lao động, trong đó nghề bếp chiếm từ 8 - 10%. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và ẩm thực, vai trò của người quản lý bếp ngày càng được chú trọng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Người quản lý bếp chịu trách nhiệm giám sát hoạt động chế biến món ăn, đảm bảo chất lượng thực phẩm, quản lý nhân sự trong bếp và lập kế hoạch ngân sách nguyên liệu. Để đáp ứng yêu cầu công việc, ứng viên cần trang bị kiến thức về ẩm thực, kỹ năng quản lý, cùng khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Hiện nay, cơ hội phát triển nghề quản lý bếp rất rộng mở. Theo như báo cáo số liệu từ trang tin tuyển dụng Job3s, mỗi năm có khoảng 15.000 lao động được đào tạo nhưng chỉ 30% trong số đó được đào tạo bài bản. Điều đó cho thấy, đầu bếp Việt Nam vẫn cần cải thiện kỹ năng và chuyên môn để tham gia ứng tuyển tại thị trường trong và ngoài nước.

Với sự phát triển của du lịch Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bếp ngày càng tăng cao
Với sự phát triển của du lịch Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bếp ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý bếp

Thu nhập trung bình của việc làm quản lý bếp dao động từ 12.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào loại hình công việc và chuyên môn. Dưới đây là bảng mức lương việc làm quản lý bếp cụ thể:

Mức lương theo loại hình:

Việc làm quản lý bếp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm quản lý bếp ăn trường học

12.000.000 - 18.000.000

Việc làm quản lý bếp doanh nghiệp

15.000.000 - 20.000.000

Việc làm quản lý bếp ăn công nghiệp

18.000.000 - 25.000.000

Việc làm quản lý bếp nhà hàng/khách sạn

20.000.000 - 28.000.000

Mức lương theo món ăn:

Việc làm quản lý bếp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quản lý bếp món Việt

15.000.000 - 20.000.000

Quản lý bếp bánh

15.000.000 - 22.000.000

Quản lý bếp món Trung

16.000.000 - 22.000.000

Quản lý bếp món Hàn

17.000.000 - 23.000.000

Quản lý bếp món Nhật

18.000.000 - 25.000.000

Quản lý bếp món Âu/Á

20.000.000 - 28.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của quản lý bếp

Quản lý bếp là vị trí chủ chốt, chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả hoạt động của khu vực bếp. Vai trò này đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và hiểu biết sâu rộng về ngành ẩm thực. Dưới đây là các nhiệm vụ quan trọng của quản lý bếp:

  • Phân bổ nguồn lực trong bếp hợp lý: Lên kế hoạch, điều phối nhân sự và công việc, đảm bảo tiến độ chế biến món ăn phù hợp với nhu cầu khách hàng.

  • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu: Kiểm soát nguyên liệu đầu vào, đảm bảo đạt tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm trước khi chế biến.

  • Đào tạo nhân sự mới: Hướng dẫn quy trình làm việc, kỹ năng chế biến và chuẩn bị món ăn để nhân viên nhanh chóng thích nghi với môi trường bếp.

  • Giải quyết phản hồi của khách hàng: Theo dõi, xử lý nhanh các vấn đề về chất lượng dịch vụ hoặc thực phẩm nhằm duy trì sự hài lòng của khách hàng.

  • Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ: Theo dõi số lượng, tình trạng thiết bị, đảm bảo không thất thoát và giải trình nếu có sự chênh lệch.

Lưu ý: Mô tả công việc của quản lý bếp có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực cũng như đơn vị tuyển dụng cụ thể. Vì thế, ứng viên cần tìm hiểu thật kỹ trước khi đăng ký ứng tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển vào vị trí mong muốn.

Vị trí quản lý bếp chịu trách nhiệm chính với các hoạt động trong không gian bếp
Vị trí quản lý bếp chịu trách nhiệm chính với các hoạt động trong không gian bếp

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý bếp

Để ứng tuyển vào vị trí quản lý bếp, ứng viên cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng. Đây là những yếu tố giúp đảm bảo hiệu quả trong công việc và cơ hội phát triển lâu dài.

  • Kinh nghiệm làm quản lý bếp: Đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương hoặc có thâm niên trong ngành ẩm thực, đặc biệt ở nhà hàng, khách sạn cao cấp.

  • Kiến thức sâu rộng về ẩm thực: Am hiểu công thức chế biến, quy trình nấu nướng và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng tạo công thức mới, trình bày món ăn đẹp mắt là yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực khách.

  • Khả năng tổ chức kế hoạch: Biết lập kế hoạch hoạt động trong bếp, quản lý chi phí nguyên liệu và đảm bảo chất lượng món ăn.

  • Kỹ năng phân bổ nhân sự: Sắp xếp công việc hợp lý, điều phối nhân viên hiệu quả để tối ưu hóa năng suất.

  • Tuyển dụng và đào tạo nhân sự: Quản lý bếp đảm nhận nhiệm vụ lập kế hoạch tuyển dụng, trực tiếp tham gia tuyển chọn các vị trí quan trọng và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.

  • Khả năng giao tiếp: Công việc yêu cầu khả năng giao tiếp linh hoạt với nhiều đối tượng, từ nhân viên cấp dưới, đồng nghiệp, đối tác đến khách hàng. Giao tiếp thành thạo, đặc biệt bằng ngoại ngữ, không chỉ hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh mà còn giúp mở rộng mối quan hệ, tạo lợi thế cho sự nghiệp.

  • Có gu thẩm mỹ tốt: Đảm nhận vai trò định hướng từ phương pháp chế biến đến cách trình bày món ăn, quản lý bếp cần có gu thẩm mỹ tốt và khả năng đào tạo đội ngũ thực hiện đúng ý đồ sáng tạo. Điều này giúp đảm bảo món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, làm hài lòng thực khách.

Việc đáp ứng những yêu cầu trên không chỉ giúp ứng viên dễ dàng tìm kiếm tuyển dụng việc làm quản lý bếp mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp.

Ứng viên có tính tỉ mỉ, cẩn thận cùng đam mê với ẩm thực đặc biệt phù hợp với nghề trưởng bếp
Ứng viên có tính tỉ mỉ, cẩn thận cùng đam mê với ẩm thực đặc biệt phù hợp với nghề trưởng bếp

5. Hình thức tuyển dụng việc làm quản lý bếp

Việc làm quản lý bếp hiện đang được tuyển dụng với nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng nhu cầu từ nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Mỗi hình thức yêu cầu các kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể, mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp cho ứng viên phù hợp.

  • Việc làm quản lý bếp ăn trường học: Chịu trách nhiệm quản lý thực đơn dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phân công công việc cho nhân viên. Ứng viên cần có kiến thức về chế độ dinh dưỡng trẻ em, khả năng tổ chức công việc và kiểm soát chất lượng món ăn.

  • Việc làm quản lý bếp doanh nghiệp: Quản lý bếp ăn nội bộ, lên kế hoạch phục vụ các suất ăn hàng ngày, giám sát nguồn nguyên liệu và chi phí. Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và khả năng quản lý nhân sự hiệu quả.

  • Việc làm quản lý bếp ăn công nghiệp: Đảm bảo chế biến suất ăn số lượng lớn, giám sát quy trình sản xuất và chất lượng thực phẩm. Ứng viên cần am hiểu quy trình vận hành bếp công nghiệp, quản lý nguyên liệu và tối ưu hóa năng suất lao động.

  • Việc làm quản lý bếp nhà hàng/khách sạn: Điều hành hoạt động bếp chuyên nghiệp, xây dựng thực đơn và đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn cao cấp. Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn và khả năng phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan là một lợi thế.

Đối với vị trí quản lý bếp khách sạn sẽ đòi hỏi sự chỉn chu cao
Đối với vị trí quản lý bếp khách sạn sẽ đòi hỏi sự chỉn chu cao

6. Khu vực tuyển dụng quản lý bếp nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bếp ngày càng tăng tại các thành phố lớn và trung tâm kinh tế quan trọng. Mỗi khu vực mang lại cơ hội khác nhau dựa trên đặc thù địa phương và sự phát triển của ngành dịch vụ ăn uống.

  • Tuyển dụng việc làm quản lý bếp Hà Nội: Hà Nội là trung tâm văn hóa và chính trị, nơi tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn và bếp ăn doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng cao xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và các dịch vụ liên quan đến ẩm thực. Ứng viên làm việc tại đây cần có kỹ năng quản lý và hiểu biết sâu về văn hóa ẩm thực truyền thống lẫn hiện đại.

  • Tuyển dụng việc làm quản lý bếp TP. HCM: Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM sở hữu hệ thống nhà hàng, khách sạn và bếp công nghiệp quy mô lớn. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý bếp ở đây tập trung vào khả năng điều hành hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu đa dạng của thị trường. Ứng viên cần am hiểu quy trình vận hành bếp hiện đại và có khả năng quản lý đội ngũ lớn.

  • Tuyển dụng việc làm quản lý bếp Đà Nẵng: Với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch biển, Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng cho việc làm quản lý bếp. Các nhà hàng và khách sạn tại đây tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm điều hành bếp chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng món ăn dành cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngoài ra, việc làm quản lý bếp còn được tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng, Nha Trang, và Cần Thơ, nơi ngành dịch vụ ăn uống và du lịch đang phát triển không ngừng.

Ngành nghề ẩm thực càng được chú trọng khi nền du lịch càng ngày càng phát triển
Ngành nghề ẩm thực càng được chú trọng khi nền du lịch càng ngày càng phát triển

Việc làm quản lý bếp mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp vượt trội trong ngành ẩm thực với mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Để thành công, ứng viên cần nâng cao kỹ năng quản lý, hiểu biết về vận hành bếp và không ngừng cập nhật xu hướng ẩm thực mới. Hãy chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp và tìm kiếm cơ hội phù hợp tại các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.