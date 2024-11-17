Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý bếp Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
- Hà Nội: 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nắm bắt các thông tin và yêu cầu của bếp trưởng để hỗ trợ giám sát nhắc nhở nhân viên thực hiện, hoàn thành tốt công việc chuyên môn
Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chuyên môn kỹ thuật cùng các khâu hoặc vị trí trong công tác chuẩn bị sơ chế & chế biến được bếp trưởng giao phó
Phụ trách điều hành & giám sát các hoạt động của nhóm bếp chính trong quá trình thực hiện chuyên môn chế biến món ăn trong thời gian kinh doanh
Đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các khâu, vị trí công việc bảo quản cất giữ thực phẩm hàng hoá gia vị, vệ sinh khu vực và công cụ, dụng cụ
Quản lý chấm công, xin nghỉ, đồng phục, tác phong, thưởng của nhân viên bộ phận của mình quản lý
Đào tạo nhân viên mới
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và chịu được áp lực công việc.
Có thể đi làm sớm là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Bãi đậu xe miễn phí;
Có các chế độ phúc lợi lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ...;
Tiệc và chương trình giao lưu dành riêng cho Nhân viên
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cấp phát đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ công việc theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
