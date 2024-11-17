Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nắm bắt các thông tin và yêu cầu của bếp trưởng để hỗ trợ giám sát nhắc nhở nhân viên thực hiện, hoàn thành tốt công việc chuyên môn

Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chuyên môn kỹ thuật cùng các khâu hoặc vị trí trong công tác chuẩn bị sơ chế & chế biến được bếp trưởng giao phó

Phụ trách điều hành & giám sát các hoạt động của nhóm bếp chính trong quá trình thực hiện chuyên môn chế biến món ăn trong thời gian kinh doanh

Đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các khâu, vị trí công việc bảo quản cất giữ thực phẩm hàng hoá gia vị, vệ sinh khu vực và công cụ, dụng cụ

Quản lý chấm công, xin nghỉ, đồng phục, tác phong, thưởng của nhân viên bộ phận của mình quản lý

Đào tạo nhân viên mới

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và chịu được áp lực công việc.

Có thể đi làm sớm là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 - 15tr +++ theo kinh nghiệm (deal trong vòng PV) + thưởng doanh thu + Chế độ ăn ca

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Bãi đậu xe miễn phí;

Có các chế độ phúc lợi lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ...;

Tiệc và chương trình giao lưu dành riêng cho Nhân viên

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cấp phát đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ công việc theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin