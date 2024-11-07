Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Quản lý bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giám sát toàn bộ hoạt động khu vực bếp;
Giám sát và đào tạo nhân viên;
Kiểm soát công tác chế biến món ăn theo đúng quy trình của Công ty về số lượng; chất lượng và định lượng;
Đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn 100% theo quy định, đảm bảo món ăn được sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ theo tiêu chuẩn về ATVSTP;
Đảm bảo đặt hàng đầy đủ cho việc kinh doanh, tồn kho theo quy định;
Theo dõi việc sử dụng nguyên vật liệu, hàng hóa phải theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
Kiểm tra hàng ngày việc sơ chế, bảo quản ra quyết định thực hiện hủy món nguyên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 – 30,
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn hoặc ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống
Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng
Ưu tiên ứng viên yêu thích và có kiến thức về cách vận hành nhà hàng, quản lý chi phí, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, quản lý nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo công việc và năng lực
Đóng BHXH đầy đủ Tháng lương 13,
Giảm giá 20% khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống công ty
Teambuilding, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

