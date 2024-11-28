Tuyển Quản lý bếp Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Vận hành nhà hàng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trong lĩnh vực Quản lý Bếp

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Có kỹ năng và kinh nghiệm đào tạo, hướng dẫn nhân viên

- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps Thì Được Hưởng Những Gì

- Tips + Thưởng hàng tháng (lên đến 4 triệu đồng)

- Thưởng KPI; thưởng Quý (dựa trên hiệu suất hoạt động của công ty)

- Đánh giá tăng lương hàng năm

- Áp dụng chương trình giảm giá cho nhân viên (50%) khi sử dụng dịch vụ tại Pizza 4P‘s, Ippudo, About Life Coffee,..

- Tham gia hoạt động Team Building & Company trip

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; khuyến khích các đối tác đưa ra ý tưởng để phát triển;

- Thời gian làm việc: 200 giờ/tháng, 8 giờ/ngày, thời gian làm việc linh hoạt dựa trên hoạt động của nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin