Tuyển Quản lý bếp TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai

Quản lý bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý bếp Tại TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, số 3, nhà B, khu VL1 khu thương mại

- dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh:
• Phối hợp với Ban lãnh đạo để xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân tích đánh giá xu hướng ẩm thực, thị hiếu khách hàng và tiềm năng kinh doanh;
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm mục tiêu phát triển, dự toán tài chính, ngân sách và dự báo doanh thu.
2. Quản lý và vận hành hoạt động Bếp:
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của Bếp, đưa ra các điều chỉnh để tối ưu hóa doanh thu và giảm chi phí vận hành;
• Thiết lập quy trình làm việc, tiêu chuẩn dịch vụ, và giám sát các quy trình vận hành tại Bếp.
3. Phát triển thực đơn và hệ thống món ăn:
• Làm việc với bếp trưởng để lên thực đơn các món ăn phù hợp với phong cách và đối tượng khách hàng;
• Giám sát và đánh giá chất lượng món ăn, đảm bảo hương vị đặc trưng, định lượng và chất lượng đồng nhất;
• Định kỳ cập nhật và điều chỉnh thực đơn để phù hợp với xu hướng ẩm thực và nhu cầu thị trường.
4. Quản lý tài chính và lập báo cáo:
• Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và kiểm soát chi phí, đảm bảo vận hành hiệu quả về mặt tài chính;
• Báo cáo cho BLĐ về tình hình kinh doanh, tài chính và hiệu quả hoạt động của Bếp.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 khu Thương Mại và Dịch Vụ Trung Văn 1, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

