Tuyển Quản lý bếp TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

1. Nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh:

• Phối hợp với Ban lãnh đạo để xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân tích đánh giá xu hướng ẩm thực, thị hiếu khách hàng và tiềm năng kinh doanh;

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm mục tiêu phát triển, dự toán tài chính, ngân sách và dự báo doanh thu.

2. Quản lý và vận hành hoạt động Bếp:

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của Bếp, đưa ra các điều chỉnh để tối ưu hóa doanh thu và giảm chi phí vận hành;

• Thiết lập quy trình làm việc, tiêu chuẩn dịch vụ, và giám sát các quy trình vận hành tại Bếp.

3. Phát triển thực đơn và hệ thống món ăn:

• Làm việc với bếp trưởng để lên thực đơn các món ăn phù hợp với phong cách và đối tượng khách hàng;

• Giám sát và đánh giá chất lượng món ăn, đảm bảo hương vị đặc trưng, định lượng và chất lượng đồng nhất;

• Định kỳ cập nhật và điều chỉnh thực đơn để phù hợp với xu hướng ẩm thực và nhu cầu thị trường.

4. Quản lý tài chính và lập báo cáo:

• Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và kiểm soát chi phí, đảm bảo vận hành hiệu quả về mặt tài chính;

• Báo cáo cho BLĐ về tình hình kinh doanh, tài chính và hiệu quả hoạt động của Bếp.