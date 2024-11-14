Tuyển Quản lý bếp CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chuẩn bị & kiểm tra nguyên liệu, CCDC, thành phần món ăn theo công thức đảm bảo về số lượng và chất lượng.

2. Kiểm tra thực phẩm tồn lại trong bếp để lên kế hoạch xử lý và order hàng, tránh để tình trạng lãng phí nguyên liệu thực phẩm hàng hóa.

3. Lên thực đơn, phân công công việc cho phụ bếp và trực tiếp nấu ăn theo thực đơn đã lên.

4. Kiểm tra tình trạng sử dụng và vệ sinh, bảo quản máy móc thiết bị, công dụng cụ làm việc.

5. Thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực làm việc và bàn giao công việc, bảo quản thực phẩm tồn vào cuối ca làm việc.

6. Tham gia đầy đủ các khóa đòa tạo của công ty, bộ phận, các phòng ban liên quan.

7. Thực hiện công việc khác do quản lý giao cho...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

• Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 2 năm trở lên bếp vị trí bếp chính/ tổ trưởng bếp canteen ( quy mô cung cấp 250-500 nhân người)

• Chứng chỉ (nếu có): Văn bằng/chứng chỉ nghề Bếp do cơ quan có thẩm quyền cấp

• Kiến thức an toàn thực phẩm & vệ sinh bếp : Cơ bản.

• Kiến thức sử dụng công dụng cụ & thiết bị bếp : Nâng cao

• Kỹ năng Quan sát : Tốt

• Kỹ năng Làm việc nhóm: Tốt

• Kỹ năng Giao tiếp: Tốt

• Kỹ năng Tư duy dịch vụ : Tốt

• Kỹ năng Tổ chức công việc : Cơ bản

• Trung thực, Chỉn chu

• Trách nhiệm, Kỷ luật cao

• Ham học hỏi, Chịu áp lực tốt

• Sức khỏe tốt, không nhiễm các bệnh truyền nhiễm như : lao phổi, viêm gan A, viêm gan E, B

• Độ tuổi: Nam từ 18 - 55 tuổi; Nữ từ 18 - 50 tuổi

• Lý lịch nhân thân tốt

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong Resort đẳng cấp 5 sao, sạch sẽ, an toàn

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hospitality

- Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng

-Thưởng Service charge

- Thưởng lễ lớn (30/04-01/05, 02/09, 01/01...), tháng lương 13 +++ quà sinh nhật, quà Tết...

-Các phúc lợi khác: Buffet/sinh nhật hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, tiệc sự kiện cuối năm. Vinh danh Nhân viên xuất sắc tháng, Các hoạt động dã ngoại, từ thiện, bảo vệ môi trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.