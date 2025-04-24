Tuyển Quản lý bếp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Phố Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn yêu thích môi trường quốc tế và có đam mê quản lý bếp ăn chuyên nghiệp? Đây là cơ hội để bạn gia nhập đội ngũ vận hành bếp tại trường học quốc tế hàng đầu, nơi đề cao sự an toàn, chất lượng và phát triển bền vững.

Vai trò của bạn:

- Quản lý toàn bộ hoạt động bếp ăn tại trường học quốc tế (quy mô 600-800 suất ăn/ngày).

- Điều phối và đào tạo nhân sự bếp (30+ nhân viên), đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm.

- Làm việc trực tiếp với quản lý nước ngoài và bộ phận nhà trường để điều chỉnh thực đơn, quy trình theo yêu cầu.

- Quản lý chi phí nguyên vật liệu, kiểm soát ngân sách, phối hợp với các phòng ban liên quan

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý bếp ăn công nghiệp hoặc nhà hàng/trường học quốc tế.

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại nhà hàng khách sạn 4-5 sao, trường quốc tế, hoặc môi trường chuẩn HACCP.

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo (trao đổi email, họp trực tiếp với khách hàng nước ngoài).

- Có khả năng quản lý đội nhóm, kiểm soát quy trình và đào tạo nhân viên.

- Kỹ năng tổ chức công việc, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Quyền lợi:

