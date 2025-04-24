Tuyển Quản lý bếp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý bếp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Aden Services LTD Vietnam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Aden Services LTD Vietnam

Quản lý bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý bếp Tại Aden Services LTD Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 Phố Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn yêu thích môi trường quốc tế và có đam mê quản lý bếp ăn chuyên nghiệp? Đây là cơ hội để bạn gia nhập đội ngũ vận hành bếp tại trường học quốc tế hàng đầu, nơi đề cao sự an toàn, chất lượng và phát triển bền vững.
trường học quốc tế hàng đầu
Vai trò của bạn:
- Quản lý toàn bộ hoạt động bếp ăn tại trường học quốc tế (quy mô 600-800 suất ăn/ngày).
- Điều phối và đào tạo nhân sự bếp (30+ nhân viên), đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm.
- Làm việc trực tiếp với quản lý nước ngoài và bộ phận nhà trường để điều chỉnh thực đơn, quy trình theo yêu cầu.
- Quản lý chi phí nguyên vật liệu, kiểm soát ngân sách, phối hợp với các phòng ban liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý bếp ăn công nghiệp hoặc nhà hàng/trường học quốc tế.
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại nhà hàng khách sạn 4-5 sao, trường quốc tế, hoặc môi trường chuẩn HACCP.
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo (trao đổi email, họp trực tiếp với khách hàng nước ngoài).
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo
- Có khả năng quản lý đội nhóm, kiểm soát quy trình và đào tạo nhân viên.
- Kỹ năng tổ chức công việc, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Quyền lợi:

Tại Aden Services LTD Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aden Services LTD Vietnam

Aden Services LTD Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

