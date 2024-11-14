Tuyển Quản lý bếp Công ty cổ phần INN SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Tuyển Quản lý bếp Công ty cổ phần INN SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Công ty cổ phần INN SAIGON
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty cổ phần INN SAIGON

Quản lý bếp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý bếp Tại Công ty cổ phần INN SAIGON

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Mạc Thị Bưởi Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý bếp Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Quản lý bếp bánh lạnh:
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của bếp bánh lạnh, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lên kế hoạch sản xuất hàng ngày, điều phối và giám sát đội ngũ nhân viên trong bếp, đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.
Sáng tạo và phát triển sản phẩm mới:
Nghiên cứu và sáng tạo các dòng bánh lạnh mới theo xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.
Thử nghiệm công thức, điều chỉnh hương vị và hình thức trình bày của các loại bánh, đảm bảo sản phẩm mới mang đậm phong cách và chất lượng của tiệm bánh.
Kiểm soát chất lượng và nguyên liệu:
Kiểm tra và đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào, lên kế hoạch đặt hàng và dự trù nguyên vật liệu cho bếp.
Đảm bảo quy trình chế biến, bảo quản và phân phối sản phẩm bánh lạnh đáp ứng các tiêu chuẩn của cửa hàng.
Đào tạo và phát triển đội ngũ:
Huấn luyện và hướng dẫn nhân viên trong bếp về các quy trình chế biến và kỹ thuật làm bánh lạnh.
Xây dựng và triển khai các chương trình phát triển tay nghề cho đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận khác:
Hỗ trợ quản lý tiệm bánh trong các hoạt động liên quan đến bánh lạnh như sự kiện ra mắt sản phẩm mới, hoặc các chương trình khuyến mãi.
Phối hợp với phòng Marketing để đưa ra ý tưởng và concept sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các tiệm bánh hoặc nhà hàng cao cấp. Có kinh nghiệm trong quản lý bếp bánh lạnh là một lợi thế.
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Chuyên môn: Thành thạo các kỹ thuật chế biến bánh lạnh và am hiểu về các dòng bánh Âu, đặc biệt là bánh Pháp.
Chuyên môn:
Kỹ năng:
Khả năng sáng tạo và đổi mới trong phát triển sản phẩm.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm.
Khả năng đào tạo và phát triển nhân viên.
Tính cách: Tỉ mỉ, cầu toàn, có đam mê với nghề và tinh thần trách nhiệm cao.
Tính cách:

Tại Công ty cổ phần INN SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm trên mức lương Gross
Thẻ bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7
Thử việc nhận 100% lương
Giảm giá lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ tại cửa hàng của công ty hay các đối tác của công ty
Khám sức khỏe tại phòng khám Quốc Tế 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, quà sinh nhât, trung thu...
Tham gia các chương trình đạo tạo phát triển các kỹ năng trong công việc
Thời gian làm việc: 44h/ tuần (Từ thứ 2 – thứ 6)
Thưởng nếu công ty đạt target (6 tháng sẽ tính target 1 lần, nếu đạt thì nhân viên văn phòng được thưởng 1⁄2 tháng lương)
Thưởng KPI cá nhân (xét cuối năm)
Mỗi ngày làm việc được hưởng 1 phần nước uống (Partner Drink)
Mỗi ngày làm việc được hỗ trợ tiền ăn 40k/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần INN SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần INN SAIGON

Công ty cổ phần INN SAIGON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15A, số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Q1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

