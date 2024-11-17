Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Quản lý tòa nhà

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tòa nhà Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Shophouse CH01, HR3, Eco Green Saigon, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Soạn hợp đồng thuê cho khách;
Giúp khách thuê check in căn hộ;.
Bàn giao nhà nội thất;.
Hỗ trợ đăng kí tạm trú tạm vắng cho khách thuê;.
Nhắc thu tiền thuê mỗi tháng;.
Hỗ trợ khách thuê trong quá trình cư trú;.
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt huyết với công việc và chịu được áp lực công việc;
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, và muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 8.000.000 (net) + phụ cấp, trợ cấp; phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty; tổng thu nhập trên 9.000.000/ tháng
5% hoa hồng phí quản lý mỗi căn;
Sẽ được đóng BHXH theo quy định khi ký hợp đồng lao động chính thức; Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức);
Được đào tạo kỹ năng trong quá trình thử việc;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;
Được xét thưởng và xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Landmark 3, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

