Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm thực hiện những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc.

Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M & E của chung cư.

Thiết lập các quy trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M & E của chung cư.

Thiết lập và duy trì các quy trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điện, mất nước, rò rỉ khí gas...

Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà Nước trong các vấn đề trên.

Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M & E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.

Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên chung cư.

Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi Giám đốc toà nhà.

Theo dõi, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trực thuộc theo đúng thời gian quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng Đại học trở lên, chuyên ngành Điện hoặc các ngành liên quan Bảo trì tòa nhà.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Kỹ sư trưởng tòa nhà

Có chứng chỉ Kỹ sư trưởng vận hành tòa nhà

Thành thạo vi tính văn phòng;

Nhanh nhẹn, siêng năng;

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống;

Có khả năng đưa ra quyết định độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, ngân sách dự án

Lương tháng 13;

Lương thưởng lễ, Tết;

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;

Được cấp đồng phục hàng năm;

Xét nâng lương hàng năm;

Du lịch, team building, Thưởng thâm niên

