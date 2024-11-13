Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Quản lý tòa nhà

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tòa nhà Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hàng ngày và định kỳ các dịch vụ, tiện ích của Tòa nhà
Thường xuyên kiểm tra, lập và gửi báo cáo, kiến nghị về hoạt động theo tuần, tháng, quý, năm... cho chủ đầu tư.
Lập kế hoạch công việc hàng năm, hàng quý và trình chủ đầu tư phê duyệt trước mỗi giai đoạn thực hiện
Nắm vững và cập nhật để áp dụng các quy định an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước và các quy định của tòa nhà.
Xây dựng các quy định và giám sát việc duy trì các quy định về an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ và liên hệ với các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước và đề xuất phương án ứng phó trong các vấn đề trên.
Theo dõi, kiểm soát tình hình tiêu thụ điện, nước, tiêu hao nhiên liệu (dầu máy phát điện...) và phụ tùng thay thế để có phương án điều chỉnh kịp thời.
Tham dự các cuộc họp với chủ đầu tư, nhà thầu liên quan đến hoạt động vận hành tòa nhà.
Tham gia các cuộc họp định kỳ của đơn vị để chấn chỉnh nội bộ, công bố tình hình và phổ biến các quy định mới.
Soạn thảo quy trình kiểm soát và đánh giá chất lượng
Giám sát việc tuân thủ các quy trình của các tiểu NCU (an ninh, vệ sinh, kiểm soát côn trùng, rác thải, sân vườn, ...) Đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh, vệ sinh, cây xanh... theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Công ty
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo mọi công việc.
Chuẩn bị, kiểm tra, đề xuất các thủ tục liên quan đến Công tác vận hành;
Chuẩn bị các báo cáo (hàng tuần, hàng tháng) và chuẩn bị cho kiểm toán nội bộ;
Giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày tại dự án (các vấn đề về dịch vụ và kỹ thuật);
Chuẩn bị và hỗ trợ các sự kiện;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên những người có bằng chuyên ngành trong lĩnh vực liên quan);
Có Chứng chỉ đào tạo về quản lý vận hành tòa nhà, chứng nhận huấn luyện PCCC & CNCH, An toàn vệ sinh lao động do đơn vị có thẩm quyền cấp;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương quản lý tòa nhà cho các tòa nhà, Campus hạng B hoặc khách sạn, resort từ 4 sao trở lên;
Có hiểu biết về hệ thống kĩ thuật tòa nhà;
Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên nhân sự giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật định
Cơ hội thăng tiến cao tại các Dự án của Công ty
Chế độ phúc lợi cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Vietinbank, số 36 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job247711
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Hạn nộp: 01/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Circo Co-Working Space
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
Circo Co-Working Space
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Transimex
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD
Công ty Cổ phần Transimex
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 14/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Hạn nộp: 01/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Circo Co-Working Space
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
Circo Co-Working Space
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Transimex
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD
Công ty Cổ phần Transimex
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 14/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất