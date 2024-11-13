Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà

Kiểm tra hàng ngày và định kỳ các dịch vụ, tiện ích của Tòa nhà

Thường xuyên kiểm tra, lập và gửi báo cáo, kiến nghị về hoạt động theo tuần, tháng, quý, năm... cho chủ đầu tư.

Lập kế hoạch công việc hàng năm, hàng quý và trình chủ đầu tư phê duyệt trước mỗi giai đoạn thực hiện

Nắm vững và cập nhật để áp dụng các quy định an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước và các quy định của tòa nhà.

Xây dựng các quy định và giám sát việc duy trì các quy định về an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ và liên hệ với các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước và đề xuất phương án ứng phó trong các vấn đề trên.

Theo dõi, kiểm soát tình hình tiêu thụ điện, nước, tiêu hao nhiên liệu (dầu máy phát điện...) và phụ tùng thay thế để có phương án điều chỉnh kịp thời.

Tham dự các cuộc họp với chủ đầu tư, nhà thầu liên quan đến hoạt động vận hành tòa nhà.

Tham gia các cuộc họp định kỳ của đơn vị để chấn chỉnh nội bộ, công bố tình hình và phổ biến các quy định mới.

Soạn thảo quy trình kiểm soát và đánh giá chất lượng

Giám sát việc tuân thủ các quy trình của các tiểu NCU (an ninh, vệ sinh, kiểm soát côn trùng, rác thải, sân vườn, ...) Đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh, vệ sinh, cây xanh... theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Công ty

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo mọi công việc.

Chuẩn bị, kiểm tra, đề xuất các thủ tục liên quan đến Công tác vận hành;

Chuẩn bị các báo cáo (hàng tuần, hàng tháng) và chuẩn bị cho kiểm toán nội bộ;

Giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày tại dự án (các vấn đề về dịch vụ và kỹ thuật);

Chuẩn bị và hỗ trợ các sự kiện;

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên những người có bằng chuyên ngành trong lĩnh vực liên quan);

Có Chứng chỉ đào tạo về quản lý vận hành tòa nhà, chứng nhận huấn luyện PCCC & CNCH, An toàn vệ sinh lao động do đơn vị có thẩm quyền cấp;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương quản lý tòa nhà cho các tòa nhà, Campus hạng B hoặc khách sạn, resort từ 4 sao trở lên;

Có hiểu biết về hệ thống kĩ thuật tòa nhà;

Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên nhân sự giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật định

Cơ hội thăng tiến cao tại các Dự án của Công ty

Chế độ phúc lợi cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

