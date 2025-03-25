Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Giai đoạn tiền khai trương:

1. Nhận bàn giao toàn bộ tòa nhà văn phòng, khu thương mại bao gồm: cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý…. từ chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo có thể đưa tòa nhà vào vận hành theo đúng tiến độ.

2. Ghi nhận tất cả các lỗi cũng như rủi ro sẽ phát sinh trong quá trình vân hành và đưa đề xuất phương án cải tạo phù hợp

3. Tham gia viết và hoàn chỉnh toàn bộ qui trình, qui định và form mẫu để sử dụng cho tòa nhà

4. Tham gia tuyển dụng nhân viên cho VP BQL và đảm bảo tất cả nhân viên đều được huấn luyện theo đúng tiêu chuẩn của công ty trước khi chính thức làm việc tại dự án

5. Trình và xin phê duyệt ngân sách tiền khai trương và ngân sách vận hành năm đầu cho dự án

6. Tham gia mua sắm công cụ, dụng cụ và trang thiết bị ban đầu cho dự án

7. Tham gia lập hồ sơ đấu thầu, mời thầu và đánh giá lựa chọn các nhà thầu cung cấp dịch vụ tòa nhà

8. Kiểm tra toàn bộ diện tích cho thuê để đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng cho khách thuê

Giai đoạn vận hành

9. Đảm bảo các khách thuê tuân thủ theo đúng nội qui, qui định của tòa nhà và thực hiện theo đúng những nghĩa vụ của họ đã nêu trong hợp đồng

10. Hỗ trợ chủ đầu tư theo dõi các hợp đồng thuê, công nợ, thanh lý hoặc gia hạn hợp đồng thuê theo đúng các điều khoản đã ký kết