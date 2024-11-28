Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Quản lý tòa nhà

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tòa nhà Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Quận 2 ...và 7 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Quản lý nhân viên bộ phận Hành chính – Lễ tân: xếp lịch trực, chấm công, đánh giá, ...
Quản lý, kiểm soát thông tin khách hàng.
Hỗ trợ QLTN trong việc tổ chức triển khai & quản lý các công việc thuộc bộ phận Hành chính – Lễ tân.
Soạn thảo các văn bản gửi các cư dân/đơn vị/đối tác và các cơ quan hữu quan trình QLTN xem xét.
Hỗ trợ QLTN quản lý và giám sát chất lượng của các đơn vị cung cấp dịch vụ: kiểm tra số lượng vị trí, chất lượng dịch vụ, ...
Tập huấn định kì nhân viên Lễ tân nhằm đảm bảo về tác phong, lễ tiết, thái độ phục vụ và chăm sóc khách hàng theo các tiêu chuẩn và quy trình đã đề ra.
Tổ chức công tác CSKH và thực hiện thăm dò ý kiến khách hàng định kỳ.
Thực hiện công tác thủ quỹ (nếu có).
Liên hệ tìm kiếm các nhà thầu cung cấp dịch vụ theo tiêu chí: uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng tốt, giá hợp lý.
Trực tiếp xử lý các khiếu nại, ghi nhận các ý kiến của khách hàng/cư dân liên quan đến công tác QLVHTN. Báo cáo kịp thời cho QLTN các khiếu nại, sự cố vượt ngoài khả năng quản lý.
Báo cáo hàng tuần/tháng/quý tình hình công việc phụ trách và các hoạt động diễn ra hàng ngày tại Tòa nhà cho QLTN.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do QLTN giao.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Luật, Xây dựng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà/ chung cư, trong đó có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý vận hành tòa nhà.
Nam/nữ tuổi: 24 – 40.
Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản, xây dựng, nhà ở, quản lý vận hành chung cư, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan
Tiếng Anh cơ bản & kỹ năng nghiệp vụ tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và chính sách đãi ngộ cạnh tranh (thỏa thuận)
Xét tăng lương định kỳ mỗi năm
Khám sức khỏe định kỳ
Tham gia BHXH đầy đủ theo luật
Tham dự các khóa đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Nghỉ mát hàng năm, tham dự Team building, sự kiện, lễ hội hàng năm của Công ty.
Phụ cấp đồng phục
Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

