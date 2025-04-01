Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD

Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Quản lý tòa nhà

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tòa nhà Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Mức lương
650 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương 650 - 900 USD

- Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi Trợ lý Kỹ sư trưởng, giám sát, nhân viên kỹ thuật.
- Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.
- Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.
- Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.
- Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
- Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, rò rỉ khí gas…
- Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.
- Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.
- Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.
- Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.
- Thực hiện các công việc được giao bởi giám đốc tòa nhà.

Với Mức Lương 650 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Vietinbank, Số 36 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-toa-nha-thu-nhap-650-900-thang-tai-da-nang-job344341
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Hạn nộp: 01/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Circo Co-Working Space
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
Circo Co-Working Space
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Transimex
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD
Công ty Cổ phần Transimex
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 14/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Hạn nộp: 01/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Circo Co-Working Space
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
Circo Co-Working Space
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Transimex
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD
Công ty Cổ phần Transimex
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 14/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm