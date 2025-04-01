Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD

- Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi Trợ lý Kỹ sư trưởng, giám sát, nhân viên kỹ thuật.

- Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.

- Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.

- Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

- Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

- Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, rò rỉ khí gas…

- Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.

- Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.

- Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.

- Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

- Thực hiện các công việc được giao bởi giám đốc tòa nhà.