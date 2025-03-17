Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD

- Hiểu biết, nắm rõ các quy định pháp lý, quản lý nhà nước với vai trò vị trí Trưởng ban/Kỹ sư trưởng - Ban Quản lý vận hành (QLVH) tòa nhà: Hiểu biết các quy định pháp luật về nhà ở, công tác quản lý khai thác sử dụng tòa nhà cao tầng, tòa nhà hỗn hợp, thương mại dịch vụ. Hiểu biết các quy định pháp luật về bộ máy quản lý vận hành, trách nhiệm và nhiệm vụ của bộ máy vận hành. Hiểu biết trách nhiệm thực hiện, trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước. Hiểu biết các loại hình khai thác, công năng các loại hình bất động sản : BĐS nhà ở, thương mạị. Hiểu, thực hiện hiệu quả các quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn của công ty, tập đoàn ban hành

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình quản lý, quy trình phối hợp thực hiện: Hiểu, thực hiện hiệu quả các quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn của công ty, tập đoàn ban hànhXây dựng, bổ sung hoàn thiện để phù hợp thực tế tại dự án quản lý. Xây dựng tiêu chuẩn cho bộ phận phụ trách trong bộ máy.

- Quản lý nhân sự: Hướng dẫn, đào tạo nhân sự trong bộ máy về chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm. Xây dựng giáo án đào tạo, Các bài tập, thang điểm kiểm tra đánh giá định kỳ. Đánh giá, đề xuất giá chất lượng nhân sự. Xây dựng, tối ưu định biên nhân sự thực hiện, tuyển dụng/ dừng.

- Xây dựng ngân sách, chi phí giá vốn VH cho dự án từng giai đoạn (Tiền khai trương, Khai trương, vận hành ổn định). Kiểm soát, tối ưu chi phí, năng lượng vận hành

- Quản lý dịch vụ thuê ngoài: Xây dựng tiêu chí, tham gia đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê ngoài. Đánh giá, kiểm soát chất lượng dịch vụ thuê ngoài. Xây dựng và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ mức cao nhất cung cấp cho khách hàng, áp dụng các chuẩn dịch vụ hiện hành

