Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

• Quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex (Transimex Property).

• Đảm bảo và gia tăng giá trị Tòa nhà.

• Giảm thiểu chi phí; Tăng doanh thu, lợi nhuận; Hạn chế và giảm thiểu rủi ro.

• Vận hành Tòa nhà an toàn và hiệu quả.

• Đảm bảo chất lượng dịch vụ Tòa nhà.

• Đại diện cho Ban lãnh đạo giải quyết tất cả các vấn đề liên quan với cơ quan Nhà nước hoặc bất kỳ các đối tác nào liên quan đến hoạt động Tòa nhà.

2. TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ:

• Tham gia công tác hoạch định chiến lược mở rộng quy mô, phát triển Công ty cùng Ban lãnh đạo Công ty.

• Triển khai chiến lược đã được phê duyệt cho Công ty, chỉ đạo công tác vận hành; đảm bảo và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về chất lượng dịch vụ và tính hiệu quả của công việc.

• Phối hợp với các kênh bán hàng, đảm bảo rằng các phần cho thuê của Tòa nhà luôn có Khách thuê.

• Tái đàm phán với Khách hàng hiện tại để có những điều khoản Hợp đồng thuê phù hợp với thực tế thị trường.

• Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân viên dưới quyền.

• Tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng và theo dõi các công việc cần phải giải quyết.

• Duy trì đào tạo đội ngũ nhân viên đảm bảo tất cả nhân viên luôn có thái độ nhã nhặn với đồng nghiệp, Khách hàng.