Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Quản lý tòa nhà

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tòa nhà Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 6

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện cho CĐT/ BQT làm việc với các cơ quan chức năng trong phạm vi trách nhiệm cho phép. Trực tiếp tham gia giải quyết vấn đề với Cư dân, người thuê nhà khi cần thiết.
Phối hợp duy trì cơ cấu nguồn nhân lực, triển khai công việc và chương trình đào tạo tại chỗ cho tất cả nhân viên.
Giám sát, kỷ luật, đánh giá, kiểm soát nhân viên; quản lý lịch làm việc, nghỉ phép hàng năm và nghỉ ốm.
Phối hợp với Kỹ sư trưởng, để sắp xếp và giám sát việc duy trì tất cả các dịch vụ chung
Hỗ trợ Phòng Kế toán thực hiện, giám sát và kiểm soát tất cả các thủ tục kế toán
Chịu trách nhiệm chính làm việc với nhân viên, nhà thầu, người thuê nhà và các bên khác để giải quyết vấn phát sinh. Đảm bảo thực hiện đúng quy định và thủ tục cho cư dân, người thuê, nhân viên, nhà thầu.
Tổ chức, tham dự và chủ trì các cuộc họp với các trưởng bộ phận và nhân viên văn phòng quản lý.
Kiểm tra và ký thông báo, báo cáo, hồ sơ và các tài liệu liên quan khác
Thực hiện các biện pháp để cải thiện cơ sở vật chất và giám sát bộ phận M&E để kiểm soát việc bảo trì cho tòa nhà.
Đưa ra khuyến nghị cho chủ sở hữu về việc sửa chữa và bảo trì
Phối hợp với Phòng Kế toán và quản lý chi tiêu tài chính hiệu quả, phù hợp với ngân sách hoạt động hàng năm đã được BQT/ CĐT phê duyệt.
Lập ngân sách hoạt động hàng năm, ngân sách cho tòa nhà, với sự hỗ trợ của Phòng Kế toán.
Thực hiện các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến công tác vận hành, bảo hiểm.
Theo dõi, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trực thuộc theo đúng thời gian quy định của công ty.
Báo cáo công tác cho BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có Chứng chỉ Quản lý vận hành tòa nhà
Thành thạo vi tính văn phòng;
Nhanh nhẹn, siêng năng;
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống;
Có khả năng đưa ra quyết định độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, ngân sách dự án
Lương tháng 13;
Lương thưởng lễ, Tết;
Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;
Được cấp đồng phục hàng năm;
Xét nâng lương hàng năm;
Du lịch, team building, Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Đường số 4, Khu biệt thự Sông ông Lớn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

