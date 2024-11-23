Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS

Quản lý tòa nhà

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tòa nhà Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Eco Green city 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý tòa nhà Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì, đảm bảo cung cấp một dịch vụ hoàn hảo nhất, tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả và thân thiện nhất cho khách hàng làm việc và thăm quan tòa nhà.
Nắm vững hệ thống các quy trình tác nghiệp về làm sạch, an ninh, côn trùng, rác thải, cây cảnh, các quy trình, quy định về tiện ích dịch vụ trong tòa nhà đồng thời áp dụng các kỹ năng thực tiễn, kỹ năng mềm vào công việc giám sát nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ mà công ty đặt ra để hướng tới sự hài lòng đối với cư dân, khách hàng.
Nhân sự trong bộ phận thay phiên nhau trực vào các ngày thứ 7, CN, ngày lễ tết để giám sát thực hiện các công việc của bộ phận làm sạch, an ninh, côn trùng, rác thải, cây cảnh... Điều phối chính các việc phát sinh trong các ngày nghỉ lễ tết, phối hợp với các bộ phận giải quyết các sự vụ trong phạm vi cho phép (ngoài quyền hạn xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc BQL).
Dựa trên các kỹ năng giám sát thực tế,kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ của các đơn vị nhà thầu làm sạch, an ninh, côn trùng, rác thải, cây cảnh để đưa ra những ghi nhận, đánh giá về chất lượng dịch vụ cung cấp bởi từng đơn vị nhà thầu.
Kết hợp giám sát trực tiếp và kiểm tra báo cáo công tác hàng ngày của bộ phận làm sạch, an ninh, côn trùng, rác thải, cây cảnh về các công tác cung cấp dịch vụ để từ đó đưa ra đánh giá tổng quan (đạt và không đạt) về chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các đơn vị nhà thầu.
Hàng ngày, hàng tuần liên tục cập nhật các hồ sơ sự vụ về tình hình hoạt động của tòa nhà, các tài liệu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, hồ sơ - biên bản xác nhận dịch vụ, biên bản xác nhận kiểm tra rủi ro tài sản,... trong quá trình cung cấp dịch vụ của các bộ phận làm sạch, an ninh, côn trùng, rác thải, cây cảnh để tổng hợp báo cáo chủ đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên, ưu tiên đã được đào tạo trong ngành nghề dịch vụ như du lịch, khách sạn, nhà hàng, truyền thông, tài chính...
Có kinh nghiệm, hiểu biết về vận hành tòa nhà, am hiểu các nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cây xanh cảnh quan,...
Thành thạo tin học văn phòng;
Sử dụng được các phần mềm quản lý liên quan đến quản lý vận hành tòa nhà như Camera, carparking,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và trình độ;
Thời gian làm việc: Làm việc 8 tiếng/ngày, nghỉ 01 ngày trong tuần;
Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo Bộ Luật lao động Việt Nam;
Các chế độ tham quan, nghỉ mát, thưởng Lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty;
Các cơ hội đào tạo và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa CT2, Eco Green City, số 286 Đường Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

