Tuyển Tư vấn bảo hiểm Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 16, Tòa nhà Nam Á 201 - 203 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Q. 3, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến chào phí và cấp đơn bảo hiểm con người, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

a) Soạn thảo bản chào phí bảo hiểm:

a. Xây dựng và chuẩn bị bản chào phí cho khách hàng mới và hợp đồng tái tục.

b. Tính toán mức phí dựa trên dữ liệu lịch sử tổn thất, đặc điểm nhóm bảo hiểm và chính sách công ty.

c. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tính chính xác của bản chào.

b) Đàm phán điều khoản và phí bảo hiểm:

a. Trao đổi và thương lượng với khách hàng, môi giới về quyền lợi bảo hiểm, mức phí, điều kiện và điều khoản hợp đồng.

b. Giải thích rõ ràng các điều khoản bảo hiểm, quyền lợi, phạm vi bảo hiểm và các điều kiện kèm theo.

c. Đảm bảo quá trình đàm phán tuân thủ quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

c) Thực hiện cấp đơn bảo hiểm sau khi bản chào được chấp thuận:

a. Soạn thảo và phát hành hợp đồng bảo hiểm, phụ lục hợp đồng theo nội dung đã thống nhất.

b. Nhập dữ liệu hợp đồng lên hệ thống quản lý bảo hiểm.

c. Xuất hóa đơn tài chính và gửi đến khách hàng theo quy định.

d. Cập nhật thông tin hợp đồng và danh sách người được bảo hiểm đến đơn vị giải quyết bồi thường (TPA).

d) Thực hiện báo cáo, phân tích và thống kê dữ liệu:

a. Tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp quản lý.

b. Phân tích xu hướng tổn thất, đánh giá hiệu quả hợp đồng để đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp.

c. Hỗ trợ xây dựng các báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh và rủi ro.

e) Quản lý danh sách người được bảo hiểm:

a. Cập nhật danh sách tăng/giảm người được bảo hiểm hàng tháng.

b. Kiểm tra và đối chiếu thông tin để đảm bảo dữ liệu chính xác.

f) Tư vấn và hỗ trợ khách hàng:

a. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, điều kiện và thủ tục yêu cầu bồi thường.

b. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

g) Các công việc khác:

a. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

o Hỗ trợ các dự án nội bộ liên quan đến phát triển sản phẩm, quy trình nghiệp vụ bảo hiểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a) Kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo hiểm, Tài chính, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là bảo hiểm con người là một lợi thế.

b) Kỹ năng & Kiến thức:

- Am hiểu về sản phẩm bảo hiểm con người, đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn

- Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, tính toán phí bảo hiểm, xử lý dữ liệu.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tư vấn khách hàng tốt.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Chủ động, linh hoạt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có tư duy phân tích, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

c) Yêu cầu khác:

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

- Độc thân.

Tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 - 17:00 giờ

Thu nhập hấp dẫn lương theo thỏa thuận.

Thưởng quý/năm theo kết quả kinh doanh của Phòng/mảng công việc phụ trách.

Hưởng lương phụ cấp trách nhiệm theo chức danh đảm nhiệm/kiêm nhiệm.

Hưởng các chế độ đãi ngộ, thưởng, phúc lợi, .... khác theo qui định của GIC.

Được làm việc, học hỏi từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm lâu năm về bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, ....

Trang bị làm việc hiện đại, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Lương doanh thu: Được trích % từ hợp đồng tự khai thác.

BHXH-YT đầy đủ sau khi ký hđ chính thức.

Ngoài ra còn nhiều cơ hội thăng tiến, quyền lợi cộng thêm khi gia nhập GIC.

