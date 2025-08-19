Tuyển Chứng khoán CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL

Chứng khoán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chứng khoán Với Mức Lương Thỏa thuận

Assist with solving technical problems when the development/product team arise

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Experience defining the architecture of cloud-deployed applications (AWS/Azure/GCP)
Strong understand of trading/securities/stock/investment products

Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Opportunity to participate in challenging projects with cutting-edge technology
Salary upto 3200$ NET. Review salary 2 times/year
Bonuses for the 13th month of employment, Performance Bonus
Participate in engaging team building activities: Company trip, team building, town hall,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL

CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

