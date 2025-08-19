Tuyển Chứng khoán CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chứng khoán Với Mức Lương Thỏa thuận
Assist with solving technical problems when the development/product team arise
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Experience defining the architecture of cloud-deployed applications (AWS/Azure/GCP)
Strong understand of trading/securities/stock/investment products
Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Opportunity to participate in challenging projects with cutting-edge technology
Salary upto 3200$ NET. Review salary 2 times/year
Bonuses for the 13th month of employment, Performance Bonus
Participate in engaging team building activities: Company trip, team building, town hall,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
