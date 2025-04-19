Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 30 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tòa nhà Thành Lợi, tầng 12

- Số 3 Lê Đình Lý, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm.
Phân tích nhu cầu và tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp.
Thực hiện các thủ tục, hồ sơ bảo hiểm cho khách hàng.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi bán bảo hiểm.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Có kiến thức cơ bản về bảo hiểm là một lợi thế.
Sẵn sàng học hỏi và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 345 Phạm Văn Bạch. phường 15

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

