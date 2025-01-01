Tất cả địa điểm
Công việc Thiết kế website

-

Có 12 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Tuyển Thiết kế website CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu
CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Hạn nộp: 15/03/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Thiết kế website Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 16/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC
Hạn nộp: 15/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm thiết kế website đang bùng nổ tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành phố khác với mức lương dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm của ứng viên. Triển vọng nghề nghiệp cao nhờ nhu cầu số hóa và mở rộng kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế website

Việc làm thiết kế website đang trở thành một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhờ vào xu hướng chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trực tuyến. Thiết kế website là quá trình sáng tạo và xây dựng giao diện trực quan, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các nền tảng trực tuyến.

Vai trò của nhân viên thiết kế website không chỉ dừng lại ở việc tạo ra giao diện bắt mắt mà còn đòi hỏi khả năng tối ưu hóa tốc độ tải trang, bảo mật dữ liệu và tăng cường khả năng tương tác. Đây cũng là lĩnh vực quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng, gia tăng sự chuyên nghiệp và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu số hóa, cơ hội việc làm thiết kế website đang mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt ở các công ty công nghệ, marketing và start-up.

Tại các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế website tăng nhanh chóng sau đại dịch Covid
Tại các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế website tăng nhanh chóng sau đại dịch Covid

2. Mức lương trung bình của việc làm thiết kế website

Theo Job3s tìm hiểu, mức lương phổ biến dành cho vị trí thiết kế website thường dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, những chuyên viên có kỹ năng cao và kinh nghiệm lâu năm có thể đạt 20.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể

Việc làm thiết kế website

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh thiết kế website

2.000.000 - 5.000.000

Nhân viên thiết kế website

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên thiết kế website

10.000.000 - 20.000.000

Trưởng nhóm thiết kế website

20.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc chi tiết của nhân viên thiết kế website

Nhân viên thiết kế website đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giao diện trực quan và tối ưu trải nghiệm người dùng trên nền tảng số. Vị trí này đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật để xây dựng các website chuyên nghiệp, thu hút người truy cập. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc cho vị trí việc làm thiết kế website:

  • Phân tích yêu cầu khách hàng: Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để thiết kế giao diện phù hợp.

  • Thiết kế giao diện (UI/UX): Sử dụng các công cụ như Adobe XD, Figma, Sketch để tạo wireframes, mockups và prototypes.

  • Lập trình front-end: Sử dụng HTML, CSS, JavaScript để hiện thực hóa thiết kế trên trình duyệt.

  • Tối ưu hóa website: Đảm bảo website có tốc độ tải nhanh, thân thiện với SEO và tương thích trên nhiều thiết bị (responsive design).

  • Kiểm tra và khắc phục lỗi: Thực hiện kiểm tra tính năng và sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

  • Cập nhật và bảo trì: Duy trì, cập nhật nội dung và tính năng website theo yêu cầu mới từ khách hàng hoặc thay đổi xu hướng.

Với vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh số cho doanh nghiệp, việc làm thiết kế website đang ngày càng trở nên phổ biến. Nắm vững các kỹ năng cần thiết và theo dõi các trang tuyển dụng uy tín sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội phù hợp.

Thiết kế giao diện UI/UX là yêu cầu thường thấy khi ứng viên tìm việc làm thiết kế website
Thiết kế giao diện UI/UX là yêu cầu thường thấy khi ứng viên tìm việc làm thiết kế website

4. Yêu cầu đối với việc làm thiết kế website

Để trở thành nhân viên thiết kế website chuyên nghiệp, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, khả năng làm việc và ngoại ngữ. Dưới đây là các yêu cầu cụ thể đối với việc làm thiết kế website:

  • Về kiến thức chuyên môn:

    • Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về thiết kế web, đặc biệt là UI/UX.

    • Thành thạo sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator, Adobe XD và các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JavaScript.

    • Hiểu biết sâu về giao diện trải nghiệm người dùng (UX) và các ứng dụng liên quan.

  • Về khả năng làm việc:

    • Có tính thẩm mỹ cao trong việc phối hợp màu sắc, hình ảnh và bố cục website.

    • Tư duy sáng tạo, chủ động trong việc lên ý tưởng thiết kế, không ngại thử nghiệm các phong cách mới.

    • Khả năng chịu áp lực tốt, đáp ứng được deadline dự án.

    • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả để phối hợp với các bộ phận khác.

  • Về ngoại ngữ:

    • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

    • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC, IELTS.

Ngoài những kỹ năng và kiến thức chuyên môn kể trên, ứng viên nên theo dõi các bảng mô tả việc làm thiết kế website trên các trang tuyển dụng để cập nhật những yêu cầu mà doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên thiết kế website thường yêu cầu kỹ năng JavaScript
Doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên thiết kế website thường yêu cầu kỹ năng JavaScript

5. Khu vực tuyển dụng nhân viết thiết kế website nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên thiết kế website đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Với sự phát triển của công nghệ và số hóa, các doanh nghiệp đang tập trung đầu tư vào website chuyên nghiệp để nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này tăng cao.

5.1. Tuyển nhân viên thiết kế Hà Nội

Là một trung tâm kinh lớn ở phía Bắc, Hà Nội tạo ra nhu cầu cao về việc làm thiết kế website nhằm phục vụ các dự án số hóa và marketing. Theo số liệu từ các trang tuyển dụng uy tín, hiện có khoảng gần nghìn tin tuyển dụng cho vị trí này tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các khu vực trung tâm như quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Thanh Xuân.

5.2. Tuyển nhân viên thiết kế TP.HCM

TP.HCM tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với các công ty khởi nghiệp đang bùng nổ, từ đó kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về nhân lực thiết kế website tại đây rất lớn. Theo các nền tảng tuyển dụng hiện nay có hơn hàng trăm tin tuyển dụng đang hoạt động, đặc biệt là ở các quận trung tâm như Quận 1, Quận 3 và Bình Thạnh. Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng ứng viên có thể tìm việc làm thiết kế website liên quan đến ngành thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến tại đây.

5.3. Tuyển nhân viên thiết kế Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố đáng sống với môi trường làm việc thoải mái và nhiều chính sách thu hút đầu tư. Mặc dù quy mô không lớn như Hà Nội và TP.HCM nhưng nhu cầu việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí thiết kế website vẫn rất ổn định, với khối lượng tin tuyển dụng cho vị trí này tương đối cao. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp tại Đà Nẵng chú trọng vào việc xây dựng website chuyên nghiệp nhằm thu hút khách du lịch và đầu tư, thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thiết kế web.

Những thành phố lớn chú trọng tuyển dụng việc làm thiết kế website trong những năm gần đây
Những thành phố lớn chú trọng tuyển dụng việc làm thiết kế website trong những năm gần đây

Với nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế website ngày càng tăng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, ứng viên sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực này. Vì vậy, ứng viên nên trang bị kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng mềm từ sớm để có lợi thế khi tham gia tìm việc làm thiết kế website.