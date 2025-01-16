Tuyển Thiết kế website Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thiết kế website

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, ứng dụng web và mobile.

Phối hợp với nhóm phát triển phần mềm để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.

Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng, xu hướng thiết kế hiện đại.

Tạo wireframes, prototypes và mockups để trình bày ý tưởng thiết kế.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá thiết kế, đưa ra các cải tiến cần thiết.

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm.

Làm việc độc lập và nhóm, báo cáo tiến độ công việc cho quản lý.

Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma, XD...

Nắm vững các nguyên tắc thiết kế UI/UX, hiểu biết về trải nghiệm người dùng.

Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có portfolio thể hiện khả năng thiết kế.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

