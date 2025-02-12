Tuyển Thiết kế website CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: 434 Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho web và app.

- Tạo prototype, wireframe, và mockup để minh họa ý tưởng thiết kế.

- Hợp tác chặt chẽ với đội phát triển và sản phẩm để đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác, đúng tiêu chuẩn.

- Nghiên cứu, phân tích hành vi người dùng và thử nghiệm A/B để tối ưu hóa giao diện.

- Thiết kế các yếu tố đồ họa như icon, banner, và hình ảnh phù hợp với nhận diện thương hiệu.

- Đề xuất ý tưởng cải tiến giao diện và trải nghiệm người dùng dựa trên các xu hướng thiết kế hiện đại.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành về Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện.

- Tối thiểu 2 năm trong thiết kế UI/UX cho web và ứng dụng.

- Thành thạo Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, XD và các công cụ thiết kế liên quan.

- Hiểu sâu về Responsive Design và các tiêu chuẩn thiết kế UI/UX trên Android, IOS.

- Có khả năng xây dựng design system và tối ưu hóa workflow trong thiết kế.

- Có kinh nghiệm trong Motion Graphics hoặc Prototyping Animation là một lợi thế lớn.

- Có hiểu biết cơ bản (HTML, CSS, JavaScript) để phối hợp tốt hơn với đội phát triển.

- Nguyên tắc thiết kế UI/UX hiện đại, Material Design, Human Interface Guidelines.

- Công cụ nghiên cứu hành vi người dùng như Google Analytics, Hotjar, hoặc các công cụ tương tự.

- Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

- Có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic nhanh, có kỹ năng làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo cao.

Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 - 15 triệu/tháng.

- Được hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, coi trọng giá trị con người, thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

