Tuyển Thiết kế website CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế website CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Thiết kế website

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế website Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 434 Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho web và app.
- Tạo prototype, wireframe, và mockup để minh họa ý tưởng thiết kế.
- Hợp tác chặt chẽ với đội phát triển và sản phẩm để đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác, đúng tiêu chuẩn.
- Nghiên cứu, phân tích hành vi người dùng và thử nghiệm A/B để tối ưu hóa giao diện.
- Thiết kế các yếu tố đồ họa như icon, banner, và hình ảnh phù hợp với nhận diện thương hiệu.
- Đề xuất ý tưởng cải tiến giao diện và trải nghiệm người dùng dựa trên các xu hướng thiết kế hiện đại.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành về Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện.
- Tối thiểu 2 năm trong thiết kế UI/UX cho web và ứng dụng.
- Thành thạo Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, XD và các công cụ thiết kế liên quan.
- Hiểu sâu về Responsive Design và các tiêu chuẩn thiết kế UI/UX trên Android, IOS.
- Có khả năng xây dựng design system và tối ưu hóa workflow trong thiết kế.
- Có kinh nghiệm trong Motion Graphics hoặc Prototyping Animation là một lợi thế lớn.
- Có hiểu biết cơ bản (HTML, CSS, JavaScript) để phối hợp tốt hơn với đội phát triển.
- Nguyên tắc thiết kế UI/UX hiện đại, Material Design, Human Interface Guidelines.
- Công cụ nghiên cứu hành vi người dùng như Google Analytics, Hotjar, hoặc các công cụ tương tự.
- Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
- Có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic nhanh, có kỹ năng làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo cao.

Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 - 15 triệu/tháng.
- Được hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, coi trọng giá trị con người, thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thiet-ke-website-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-thai-nguyen-job292339
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Tuyển Thiết kế website CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu
CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Hạn nộp: 15/03/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Hạn nộp: 31/12/2025
Thái Nguyên Còn 105 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Hạn nộp: 09/04/2026
Bắc Ninh Thái Nguyên Hải Dương Nghệ An Còn 204 ngày để ứng tuyển 9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG AGENCY
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAN HOA _XIN CHAO VIET NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Tuyển Thiết kế website CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu
CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Hạn nộp: 15/03/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA
Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất