Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Được tiếp xúc trực tiếp hỗ trợ khách hàng Lên ý tưởng và demo trang Website cho khách hàng Tư vấn cho khách hàng về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website Hỗ trợ giúp cho khách hàng có trang Website hoàn chỉnh Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản Làm việc giờ hành chính Chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ lương như nhân viên chính thức, nhận 100% lương Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập Được đào tạo, hướng dẫn công việc khi vào làm Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

