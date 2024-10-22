Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thiết kế website

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế website Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Được tiếp xúc trực tiếp hỗ trợ khách hàng Lên ý tưởng và demo trang Website cho khách hàng Tư vấn cho khách hàng về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website Hỗ trợ giúp cho khách hàng có trang Website hoàn chỉnh Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Được tiếp xúc trực tiếp hỗ trợ khách hàng
Lên ý tưởng và demo trang Website cho khách hàng
Tư vấn cho khách hàng về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website
Hỗ trợ giúp cho khách hàng có trang Website hoàn chỉnh
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản Làm việc giờ hành chính Chịu khó học hỏi
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Làm việc giờ hành chính
Chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ lương như nhân viên chính thức, nhận 100% lương Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập Được đào tạo, hướng dẫn công việc khi vào làm Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được hưởng chế độ lương như nhân viên chính thức, nhận 100% lương
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
Được đào tạo, hướng dẫn công việc khi vào làm
Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

