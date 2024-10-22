Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế website Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Được tiếp xúc trực tiếp hỗ trợ khách hàng
Lên ý tưởng và demo trang Website cho khách hàng
Tư vấn cho khách hàng về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website
Hỗ trợ giúp cho khách hàng có trang Website hoàn chỉnh
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Làm việc giờ hành chính
Chịu khó học hỏi
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ lương như nhân viên chính thức, nhận 100% lương
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
Được đào tạo, hướng dẫn công việc khi vào làm
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
