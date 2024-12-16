Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế website Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: KDC 577, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế giao diện và lập trình chức năng web theo yêu cầu khách hàng.
Thiết kế giao diện landing page dùng để chạy quảng cáo.
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao, xu hướng thiết kế (quan trọng)
Có kiến thức cơ bản về CSS, JS, PHP
Ưu tiên có kiến thức cơ bản về Laravel, Wordpress
Nhiệt huyết, năng động, tận tâm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại công ty
Môi trường làm việc: năng động, đầy thử thách, đồng nghiệp trẻ trung thân thiện
Làm việc với đội ngũ tài năng, tiếp cận các công nghệ mới nhất và thử thách với các dự án thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
