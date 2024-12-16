Tuyển Thiết kế website CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: KDC 577, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện và lập trình chức năng web theo yêu cầu khách hàng.

Thiết kế giao diện landing page dùng để chạy quảng cáo.

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao, xu hướng thiết kế (quan trọng)

Có kiến thức cơ bản về CSS, JS, PHP

Ưu tiên có kiến thức cơ bản về Laravel, Wordpress

Nhiệt huyết, năng động, tận tâm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại công ty

Môi trường làm việc: năng động, đầy thử thách, đồng nghiệp trẻ trung thân thiện

Làm việc với đội ngũ tài năng, tiếp cận các công nghệ mới nhất và thử thách với các dự án thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC

