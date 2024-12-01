Tuyển Thiết kế website CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương Thỏa thuận

Dự án thiết kế web truyền thông nội bộ

Lên ý tưởng web, tư vấn tính năng/mẫu mã...

Demo giao diện, test web, đặc tả lập trình.

Bàn giao web, hướng dẫn sử dụng web.

Quản trị trang web, chăm sóc web, gia hạn/ nâng cấp web.

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm bất động sản, bao gồm website, ứng dụng di động, và các ấn phẩm marketing.

Phối hợp với nhóm marketing và phát triển sản phẩm để đảm bảo thiết kế đáp ứng nhu cầu người dùng và mục tiêu kinh doanh.

Nghiên cứu và phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tạo wireframes, prototypes, và mockups để thể hiện ý tưởng thiết kế.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá thiết kế để đảm bảo chất lượng và tính khả dụng.

Làm việc với các nhà thiết kế khác và các bên liên quan để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của thiết kế.

Theo dõi xu hướng thiết kế mới nhất và áp dụng vào các dự án.

Đảm bảo thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận và trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực thiết kế website, ưu tiên ứng viên có portfolio.

Thành thạo một trong số các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch...

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Có kiến thức về thị trường bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin