Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế website Tại Công Ty TNHH QuestX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Kiểm tra trang Website đã hoàn chỉnh chưa
Bàn giao trang Website cho khách hàng
Hỗ trợ giúp khách hàng có trang website phù hợp
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng Worldpress là lợi thế, html, css... Sử dụng thành thạo các công cụ biên tập video, thiết kế đồ họa và phần mềm quảng cáo Hiểu biết về quy trình làm landing page, Website và quảng cáo trực tuyến. Có trách nhiệm trong công việc Đảm bảo thời gian Chủ động teamwork, có khả năng làm việc online Năng động và nhiệt tình với công việc
Biết sử dụng Worldpress là lợi thế, html, css...
Sử dụng thành thạo các công cụ biên tập video, thiết kế đồ họa và phần mềm quảng cáo
Hiểu biết về quy trình làm landing page, Website và quảng cáo trực tuyến.
Có trách nhiệm trong công việc
Đảm bảo thời gian
Chủ động teamwork, có khả năng làm việc online
Năng động và nhiệt tình với công việc
Tại Công Ty TNHH QuestX Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty sẽ hỗ trợ định hướng báo cáo thực tập, xác nhận (ký tên, đóng dấu) hoàn thành kỳ thực tập. Làm việc từ thứ 2 sáng thứ 7, bắt đầu từ 8h30 đến 17h30 Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành nhân viên chính thức Được tham gia vào hoạt động chung của các phòng/ban/bộ phận/ công ty.
Công ty sẽ hỗ trợ định hướng báo cáo thực tập, xác nhận (ký tên, đóng dấu) hoàn thành kỳ thực tập.
Làm việc từ thứ 2 sáng thứ 7, bắt đầu từ 8h30 đến 17h30
Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia vào hoạt động chung của các phòng/ban/bộ phận/ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QuestX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
