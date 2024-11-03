Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin khách hàng Kiểm tra trang Website đã hoàn chỉnh chưa Bàn giao trang Website cho khách hàng Hỗ trợ giúp khách hàng có trang website phù hợp Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Worldpress là lợi thế, html, css... Sử dụng thành thạo các công cụ biên tập video, thiết kế đồ họa và phần mềm quảng cáo Hiểu biết về quy trình làm landing page, Website và quảng cáo trực tuyến. Có trách nhiệm trong công việc Đảm bảo thời gian Chủ động teamwork, có khả năng làm việc online Năng động và nhiệt tình với công việc

Tại Công Ty TNHH QuestX Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty sẽ hỗ trợ định hướng báo cáo thực tập, xác nhận (ký tên, đóng dấu) hoàn thành kỳ thực tập. Làm việc từ thứ 2 sáng thứ 7, bắt đầu từ 8h30 đến 17h30 Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành nhân viên chính thức Được tham gia vào hoạt động chung của các phòng/ban/bộ phận/ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QuestX

