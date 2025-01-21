Tuyển Thiết kế website Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Về chúng tôi

Tập đoàn sỡ hữu 4 thương hiệu Top 5 trong ngành tại thị trường Mỹ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sản phẩm và kỹ năng update đổi mới luôn tục theo thị trường Mỹ và Châu Âu, hướng tới toàn cầu. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Chuyên Viên Email Marketing và Content Website (Fulltime):

1. Email Marketing

- Lên kế hoạch, thiết kế và triển khai các chiến dịch Email Marketing nhằm tăng doanh thu, giữ chân khách hàng và xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.

- Nghiên cứu các chiến lược Email Marketing hiệu quả của đối thủ cạnh tranh tại thị trường nước ngoài, đặc biệt các thương hiệu mạnh trong lĩnh vực sức khỏe, wellness và trà thảo mộc.

- Xây dựng các phễu email (email funnel) thông qua:

+ Tài liệu miễn phí (eBooks, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, công thức pha trà).

+ Quà tặng: Mã giảm giá, sản phẩm mẫu miễn phí.

+ Promotion hấp dẫn: Flash sales, bundle deals, chương trình tích điểm.

- Thiết lập các chuỗi email tự động (automation workflows):

+ Welcome email series.

+ Abandoned cart email.