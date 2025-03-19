Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thiết kế website

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế website Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1

- 2

- 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng
Tư vấn về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website
Lên ý tưởng thiết kế Website cho khách hàng
Lên bản demo gửi xuống bộ phận liên quan
Bàn giao trang Website khi đã hoàn chỉnh cho khách
Theo dõi và quản lý trang Website cho khách
Hướng dẫn khách sử dụng trang Website hiệu quả nhất
Các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không ngại giao tiếp
Không ngại học hỏi nâng cấp bản thân
Môi trường năng động, sáng tạo
Ý thức tự giác làm việc
Đáp ứng làm việc full time giờ hành chính
Sẵn sàng đi làm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo khi vào làm việc
Môi trường năng động, sáng tạo
Khả năng thăng tiến cao
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty
Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 2 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

