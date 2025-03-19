Tuyển Thiết kế website Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 - 2 - 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế website Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tư vấn về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website

Lên ý tưởng thiết kế Website cho khách hàng

Lên bản demo gửi xuống bộ phận liên quan

Bàn giao trang Website khi đã hoàn chỉnh cho khách

Theo dõi và quản lý trang Website cho khách

Hướng dẫn khách sử dụng trang Website hiệu quả nhất

Các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không ngại giao tiếp

Không ngại học hỏi nâng cấp bản thân

Môi trường năng động, sáng tạo

Ý thức tự giác làm việc

Đáp ứng làm việc full time giờ hành chính

Sẵn sàng đi làm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Được đào tạo khi vào làm việc

Môi trường năng động, sáng tạo

Khả năng thăng tiến cao

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty

Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 2 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

