Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Chủ Nhật, 02/03/2025
Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào? Hiện tại, ngành Tài chính - Ngân hàng có các tổ hợp môn là A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) …được nhiều trường lựa chọn tuyển sinh. Dưới đây là các trường đại học uy tín, có mở rộng thêm một số khối khác ngoài 2 tổ hợp A00 và A01.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào?
  4. 2. Phương thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến
  6. 3. Những trường đại học uy tín tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng

1. Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào?

Ngành tài chính ngân hàng học khối nào? Ngành Tài chính - Ngân hàng thường thi tuyển theo các tổ hợp chính gồm: A00; A01; D01...

Theo quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng được phép xét tuyển sinh tối đa 4 tổ hợp môn. Do vậy, có không ít trường chỉ tuyển sinh theo 2 khối A00 và A01. Tuy nhiên, có những trường muốn tạo hơn cơ hội cho các thí sinh nên xét tuyển 3 - 4 tổ hợp môn.

Để đăng ký theo ngành học yêu thích, thí sinh nên tìm hiểu tổ hợp môn xét tuyển để ôn thi và đăng ký theo thế mạnh của mình. Cụ thể, ngành Tài chính - Ngân hàng thường xét tuyển theo các khối thi A00, A01, C01, C02, C14.. có tổ hợp như sau:

Khối thi

Tổ hợp môn

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

Toán, Hóa, Ngữ văn

C02

Toán, Ngữ văn, Địa lý

C14

Toán, Ngữ văn, GDCD

D01

Toán, Văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D09

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

D10

Toán, Tiếng Anh, Địa lí

D11

Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý

D90

Toán, KHTN, Tiếng Anh

D96

Toán, KHXH, Tiếng Anh

2. Phương thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến

Ngành Tài chính - Ngân hàng có 2 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển học bạ và xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT

Hiện nay, có 2 hình thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến được các trường lựa chọn là: Xét tuyển học bạ và xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT.

  • Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Là tổng điểm của những bài thi cộng lại, có cộng thêm điểm ưu tiên, điểm nghề, khuyến khích và được làm tròn 2 chữ số thập phân. Việc xểm xét tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn căn cứ dựa trên kết quả học tập của lớp 12 của các thí sinh.

  • Xét tuyển học bạ: Là phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả điểm của cả 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình của lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển. Việc tuyển sinh theo hình thức này giúp giảm bớt áp lực thi cử cho các thí sinh.

3. Những trường đại học uy tín tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng có 2 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển học bạ và xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo tìm hiểu của Job3s, đa số các trường đại học uy tín tại Phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng theo 3 - 4 như sau: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Anh, Lý), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Đại học Thương Mại

Tài chính -

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Học viện Ngân hàng

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài chính -

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Ngoại Thương

Tài chính -

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế TP.HCM

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tài chính -

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Bách khoa Hà Nội

Tài chính -

Ngân hàng

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01

Toán, Anh, Lý

Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng tại các trường đại học có sự biến động tùy theo tùy từng năm, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 - 2024 dưới đây, để lựa chọn đăng ký nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn

Ngành Tài chính - Ngân hàng

2022

2023

2024

Đại học Thương Mại

25.45

25.8

26.25

Học viện Ngân hàng

25.8

25.70

26.20

Đại học Kinh tế TP.HCM

26.1

25.6

25.6

Đại học Ngân hàng TP.HCM

25.05

24.9

25.47

Đại học Bách khoa Hà Nội

25.2

25.75

25.75

Đại học Kinh tế Quốc dân

27.25

27.1

27.3

Đại học Ngoại Thương

27.8

27.45

27.8

Lưu ý: Để có thông tin chính xác và cập nhật mới nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp trang Website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Hi vọng với bài viết ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm ngân hàng, bạn có thể truy cập vào trang tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!

