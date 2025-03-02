Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối, tổ hợp môn nào?
1. Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào?
Theo quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng được phép xét tuyển sinh tối đa 4 tổ hợp môn. Do vậy, có không ít trường chỉ tuyển sinh theo 2 khối A00 và A01. Tuy nhiên, có những trường muốn tạo hơn cơ hội cho các thí sinh nên xét tuyển 3 - 4 tổ hợp môn.
Để đăng ký theo ngành học yêu thích, thí sinh nên tìm hiểu tổ hợp môn xét tuyển để ôn thi và đăng ký theo thế mạnh của mình. Cụ thể, ngành Tài chính - Ngân hàng thường xét tuyển theo các khối thi A00, A01, C01, C02, C14.. có tổ hợp như sau:
|
Khối thi
|
Tổ hợp môn
|
A00
|
Toán, Vật lý, Hóa học
|
A01
|
Toán, Vật lý, Ngữ văn
|
C01
|
Toán, Hóa, Ngữ văn
|
C02
|
Toán, Ngữ văn, Địa lý
|
C14
|
Toán, Ngữ văn, GDCD
|
D01
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
D07
|
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
|
D09
|
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
|
D10
|
Toán, Tiếng Anh, Địa lí
|
D11
|
Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý
|
D90
|
Toán, KHTN, Tiếng Anh
|
D96
|
Toán, KHXH, Tiếng Anh
2. Phương thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến
Hiện nay, có 2 hình thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến được các trường lựa chọn là: Xét tuyển học bạ và xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT.
-
Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Là tổng điểm của những bài thi cộng lại, có cộng thêm điểm ưu tiên, điểm nghề, khuyến khích và được làm tròn 2 chữ số thập phân. Việc xểm xét tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn căn cứ dựa trên kết quả học tập của lớp 12 của các thí sinh.
-
Xét tuyển học bạ: Là phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả điểm của cả 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình của lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển. Việc tuyển sinh theo hình thức này giúp giảm bớt áp lực thi cử cho các thí sinh.
3. Những trường đại học uy tín tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng
Theo tìm hiểu của Job3s, đa số các trường đại học uy tín tại Phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng theo 3 - 4 như sau: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Anh, Lý), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).
TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
|
Trường
|
Chuyên ngành
|
Tổ hợp
|
Môn học
|
Đại học Thương Mại
|
Tài chính -
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
|
D07
|
Toán, Hóa, Tiếng Anh
|
Học viện Ngân hàng
|
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
|
D07
|
Toán, Hóa, Tiếng Anh
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
Tài chính -
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
|
D07
|
Toán, Hóa, Tiếng Anh
|
Đại học Ngoại Thương
|
Tài chính -
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
|
D07
|
Toán, Hóa, Tiếng Anh
|
Đại học Kinh tế TP.HCM
|
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
|
D07
|
Toán, Hóa, Tiếng Anh
|
Đại học Ngân hàng TP.HCM
|
Tài chính -
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
|
D07
|
Toán, Hóa, Tiếng Anh
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Tài chính -
Ngân hàng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Ngữ văn, Toán, Vật lý
|
D01
|
Toán, Anh, Lý
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng tại các trường đại học có sự biến động tùy theo tùy từng năm, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 - 2024 dưới đây, để lựa chọn đăng ký nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân.
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(2022 - 2024)
|
Trường
|
Điểm chuẩn
Ngành Tài chính - Ngân hàng
|
2022
|
2023
|
2024
|
Đại học Thương Mại
|
25.45
|
25.8
|
26.25
|
Học viện Ngân hàng
|
25.8
|
25.70
|
26.20
|
Đại học Kinh tế TP.HCM
|
26.1
|
25.6
|
25.6
|
Đại học Ngân hàng TP.HCM
|
25.05
|
24.9
|
25.47
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
25.2
|
25.75
|
25.75
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
27.25
|
27.1
|
27.3
|
Đại học Ngoại Thương
|
27.8
|
27.45
|
27.8
Lưu ý: Để có thông tin chính xác và cập nhật mới nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp trang Website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.
Hi vọng với bài viết ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm ngân hàng, bạn có thể truy cập vào trang tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!