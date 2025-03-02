Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào?

Ngành tài chính ngân hàng học khối nào? Ngành Tài chính - Ngân hàng thường thi tuyển theo các tổ hợp chính gồm: A00; A01; D01...

Theo quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng được phép xét tuyển sinh tối đa 4 tổ hợp môn. Do vậy, có không ít trường chỉ tuyển sinh theo 2 khối A00 và A01. Tuy nhiên, có những trường muốn tạo hơn cơ hội cho các thí sinh nên xét tuyển 3 - 4 tổ hợp môn.

Để đăng ký theo ngành học yêu thích, thí sinh nên tìm hiểu tổ hợp môn xét tuyển để ôn thi và đăng ký theo thế mạnh của mình. Cụ thể, ngành Tài chính - Ngân hàng thường xét tuyển theo các khối thi A00, A01, C01, C02, C14.. có tổ hợp như sau:

Khối thi Tổ hợp môn A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Ngữ văn C01 Toán, Hóa, Ngữ văn C02 Toán, Ngữ văn, Địa lý C14 Toán, Ngữ văn, GDCD D01 Toán, Văn, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D09 Toán, Tiếng Anh, Lịch sử D10 Toán, Tiếng Anh, Địa lí D11 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý D90 Toán, KHTN, Tiếng Anh D96 Toán, KHXH, Tiếng Anh

2. Phương thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến

Ngành Tài chính - Ngân hàng có 2 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển học bạ và xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT

Hiện nay, có 2 hình thức xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng phổ biến được các trường lựa chọn là: Xét tuyển học bạ và xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Là tổng điểm của những bài thi cộng lại, có cộng thêm điểm ưu tiên, điểm nghề, khuyến khích và được làm tròn 2 chữ số thập phân. Việc xểm xét tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn căn cứ dựa trên kết quả học tập của lớp 12 của các thí sinh.

Xét tuyển học bạ: Là phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả điểm của cả 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình của lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển. Việc tuyển sinh theo hình thức này giúp giảm bớt áp lực thi cử cho các thí sinh.

3. Những trường đại học uy tín tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng

Theo tìm hiểu của Job3s, đa số các trường đại học uy tín tại Phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng theo 3 - 4 như sau: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Anh, Lý), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Đại học Thương Mại Tài chính - Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Học viện Ngân hàng Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Kinh tế Quốc dân Tài chính - Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Ngoại Thương Tài chính - Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Kinh tế TP.HCM Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Ngân hàng TP.HCM Tài chính - Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Bách khoa Hà Nội Tài chính - Ngân hàng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Toán, Anh, Lý

Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng tại các trường đại học có sự biến động tùy theo tùy từng năm, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 - 2024 dưới đây, để lựa chọn đăng ký nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(2022 - 2024)

Trường Điểm chuẩn Ngành Tài chính - Ngân hàng 2022 2023 2024 Đại học Thương Mại 25.45 25.8 26.25 Học viện Ngân hàng 25.8 25.70 26.20 Đại học Kinh tế TP.HCM 26.1 25.6 25.6 Đại học Ngân hàng TP.HCM 25.05 24.9 25.47 Đại học Bách khoa Hà Nội 25.2 25.75 25.75 Đại học Kinh tế Quốc dân 27.25 27.1 27.3 Đại học Ngoại Thương 27.8 27.45 27.8

Lưu ý: Để có thông tin chính xác và cập nhật mới nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp trang Website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Hi vọng với bài viết ngành Tài chính - Ngân hàng thi khối nào đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về tổ hợp môn thi của ngành này.