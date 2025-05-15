Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 61 phố Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Làm việc, giao dịch với các cơ quan nhà nước, Ngân hàng... liên quan đến công việc được phân công;
Phối hợp với các Phòng, Ban nội bộ khác trong việc thực hiện công việc được phân công.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán nội bộ
Sử dụng máy vi tính thành thạo (Phần mềm kế toán, word, excel)
Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Upto 14 Triệu
Mức lương trao đổi cụ thể khi phỏng vấn dựa trên năng lực của ứng viên;
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định;
Các chế độ đãi ngộ khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI