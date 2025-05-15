Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 61 phố Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Làm việc, giao dịch với các cơ quan nhà nước, Ngân hàng... liên quan đến công việc được phân công;

Phối hợp với các Phòng, Ban nội bộ khác trong việc thực hiện công việc được phân công.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán nội bộ

Sử dụng máy vi tính thành thạo (Phần mềm kế toán, word, excel)

Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 14 Triệu

Mức lương trao đổi cụ thể khi phỏng vấn dựa trên năng lực của ứng viên;

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định;

Các chế độ đãi ngộ khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẮC HÀ

