Tuyển Video Editor Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Anh - 68/116 Nhân Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thiết kế các sản phẩm truyền thông, video, hình ảnh,... cho các dự án game của công ty (bao gồm trailer, video quảng cáo... phục vụ cho quảng cáo game )

Nghiên cứu phân tích hành vi người dùng, nắm bắt trend thị trường, lên ý tưởng kịch bản và làm video;

Các công việc khác được Leader phân công.

Làm việc fulltime;

Có khả năng sử dụng phần mềm đồ họa như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Audition... hoặc các phần mềm tương tự;

Đam mê game, đặc biệt là mobile game;

Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới của thị trường;

Ham học hỏi và luôn cập nhật các kiến thức, kỹ năng và công cụ thiết kế mới nhất;

Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tuỳ thuộc vào năng lực;

Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm;

Được trao cơ hội, được tìm hiểu sâu và tiếp cận với nhiều hướng phát triển trong ngành game;

Môi trường startup, trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc;

Chế độ Du lịch, đóng BHXH

Thời gian làm việc: từ T2-T6, nghỉ T7 & CN .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare

