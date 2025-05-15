Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 233M Trẫn Nguyên Hãn, Lê Chân, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt theo yêu cầu của bệnh nhân.

- Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp

- Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân

- Trực tiếp thực hiện điều trị các dịch vụ chỉnh nha, thẩm mỹ, implant răng hàm mặt.... cho bệnh nhân

- Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.

- Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ về lĩnh vực Răng Hàm Mặt

- Thực hiện chuyên môn tốt, có tư duy thẩm mỹ nha khoa

- Có đạo đức nghề nghiệp, biết cách tạo được niềm tin và sự tin cậy của khách hàng

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , mạnh về implant, sứ,..

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 80 triệu /tháng

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt.

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

-Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

-Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệ

-Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL

