Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LA\'ARTISAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

1.Lập kế hoạch hoạt động

- Xây dựng quản lý thực hiện kế hoạch MKT tổng thể và kiểm soát chi phí MKT

- Tham mưu đề xuất với BLĐ: các ý tưởng, kế hoạch, giải pháp, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu đảm bảo nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt với các công ty cùng lĩnh vực;

- Xây dựng ý tưởng, thực hiện và vận hành các kế hoạch đưa sản phẩm mới vào thị trường;

- Nghiên cứu và sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả

- Đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh và có đề xuất phù hợp

2. Quản lý hoạt động Marketing

a. Digital Marketing (tiếp thị kỹ thuật số)

- Quản lý nội dung trên kênh Online

- Hoạch định kế hoạch chạy Ads và SEO

- Định hướng và chịu trách nhiệm về mặt nội dung và hình ảnh

b. Product (tiếp thị sản phẩm)

- Điều phối team MKT đưa ra sản phẩm truyền thông theo kế hoạch

- Bắt kịp xu thế hiện đại và điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển công ty

c. Phụ trách Quản lý và Sáng tạo nội dung

+ Xây dựng Content Direction, Content PR

+ Xây dựng kịch bản: TVC Introduction (sản phẩm Dược, Thiết bị Y tế, Dịch vụ Y tế,...), Short clip

• Quản lý các nền tảng Social Media, Web,...

3. Quản lý ngân sách Marketing

- Đề xuất và quản lý sử dụng chi phí MKT hiệu quả

- Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt về doanh số và CPQC.

- Liên hệ và thương lượng hợp đồng với các đơn vị Agency

- Lên kế hoạch hoạt động và giám sát hiệu quả của các đơn vị Agency

4. Quản lý đội ngũ

- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc

- Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Phân chia công việc cho các bộ phận cấp dưới hiệu quả

- Kiểm soát chịu trách nhiệm về tiến độ, hiệu quả công việc của Phòng MKT

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành Thời trang,quà tặng, sản phẩm nghệ thuật.

Thành thạo các nền tảng quảng cáo, SEO

Kỹ năng viết nội dung, sáng tạo và tư duy chiến lược.

Đã quản lý chạy ngân sách từ 100tr/tháng trở lên

Có khả năng phân tích số liệu báo cáo

Sử dụng thành thạo các công cụ như Capcut, Canva.. để chỉnh sửa video, hình ảnh hoặc công cụ AI để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA\'ARTISAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ (có thể cao hơn tùy năng lực) gồm: Lương cứng 13-15 triệu đồng (theo năng lực) + % hoa hồng + Phụ cấp. ( Thanh toán lương vào 10 hàng tháng, thưởng vào ngày 20 hàng tháng)

Lương cứng 13-15 triệu đồng (theo năng lực) + % hoa hồng + Phụ cấp. ( Thanh toán lương vào 10 hàng tháng, thưởng vào ngày 20 hàng tháng)

Xét review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc tăng lương định kỳ.

Đóng BHXH khi vào chính thức.

Du lịch thường niên, team building, Year End Party, Sinh nhật bản thân, hiếu, hỉ...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia: tết dương lịch/âm lịch, 30/4, 2/9,...

Thưởng tháng 13, thưởng nóng cuối năm, thưởng ngày lễ tết

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA\'ARTISAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.