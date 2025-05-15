Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, Đường 800A, Nghĩa Đô,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, lịch họp.
Ghi chú biên bản họp, nhắc nhở công việc cho các team.
Soạn thảo tài liệu, báo cáo theo yêu cầu.
Quản lý file, tài liệu công ty trên Google Drive.
Soạn thảo và đăng tải nội dung truyền thông nội bộ.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2 - 3 – 4 hoặc mới tốt nghiệp.
Giao tiếp tốt, kỹ năng sắp xếp công việc khoa học.
Biết sử dụng Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar).
Có laptop cá nhân, đã từng làm một công việc văn phòng.
Ưu tiền các bạn học chuyên ngành tài chính, kế toán.
Giao tiếp tốt, kỹ năng sắp xếp công việc khoa học.
Biết sử dụng Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar).
Có laptop cá nhân, đã từng làm một công việc văn phòng.
Ưu tiền các bạn học chuyên ngành tài chính, kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 3.000.000 VNĐ/26 ca/tháng + thưởng hiệu suất.
- Làm việc trực tiếp với quản lí, rèn luyện kỹ năng tổ chức và giao tiếp.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trợ lý Full-time.
- Chưa có kinh nghiệp sẽ được đào tạo.
- Làm việc trực tiếp với quản lí, rèn luyện kỹ năng tổ chức và giao tiếp.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trợ lý Full-time.
- Chưa có kinh nghiệp sẽ được đào tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI