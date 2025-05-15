Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Đường 800A, Nghĩa Đô,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, lịch họp.

Ghi chú biên bản họp, nhắc nhở công việc cho các team.

Soạn thảo tài liệu, báo cáo theo yêu cầu.

Quản lý file, tài liệu công ty trên Google Drive.

Soạn thảo và đăng tải nội dung truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 - 3 – 4 hoặc mới tốt nghiệp.

Giao tiếp tốt, kỹ năng sắp xếp công việc khoa học.

Biết sử dụng Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar).

Có laptop cá nhân, đã từng làm một công việc văn phòng.

Ưu tiền các bạn học chuyên ngành tài chính, kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 3.000.000 VNĐ/26 ca/tháng + thưởng hiệu suất.

- Làm việc trực tiếp với quản lí, rèn luyện kỹ năng tổ chức và giao tiếp.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trợ lý Full-time.

- Chưa có kinh nghiệp sẽ được đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.